Син Порошенка потрапив у розшук через неявку до ТЦК за повісткою, - ЗМІ

Старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Про це повідомляють джерела видання KP.ua в ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, Олексій Порошенко, який разом з молодшим сином олігарха Михайлом перебувають в Британії, вже вдруге не з'явився за повісткою до ТЦК.

"Військовозобов’язаний Олексій Петрович Порошенко, 6 березня 1985 року народження, отримав дві повістки – 4 вересня і 21 жовтня, проте обидва рази проігнорував виклик. Після цього його було оголошено в розшук", — повідомив співрозмовник.

У самого Петра Порошенка подання в розшук сина коментувати відмовились.

В матеріалі йдеться, що Олексій Порошенко отримав військове звання лейтенанта запасу. Натомість, перед повномасштабним вторгненням він виїхав у Лондон, звідки не повертався.

В свою чергу військові звинуватили Петра Порошенка у брехні та піарі на кістках загиблих бійців через заяву, в якій олігарх повідомив, що особисто захищав Київ зі зброєю в руках, поки всі інші втекли. Також захисники запропонували його сину, Олексію Порошенку долучитись до сил ППО і захищати Київ, а не ховатись у Лондоні.

Раніше військовий оглядач Юрій Бутусов заявив, що Петро Порошенко сказав неправду, коли повідомив, що його син брав участь в подіях навколо Іловайського котла. За словами журналіста, Порошенко збрехав – Олексія Порошенка під Іловайськом ніколи не було.