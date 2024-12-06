Ахметов передав $300 млн на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни з початку повномасштабного вторгнення

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та постраждалим від війни 10,6 млрд грн ($300 млн) за майже три роки повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в повідомленні SCM Ахметова, передає "РБК-Україна".

Допомога ЗСУ реалізується у рамках проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Сили оборони отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги, тепловізори, приціли, рації, засоби індивідуального захисту та інше.

"Метінвест" Ахметова розробив та поставив понад 600 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Із власної сталі компанія безоплатно виготовляє антидроновий захист для бронетехніки з метою порятунку життів українських захисників. ДТЕК постійно надає підтримку Збройним Силам України та гуманітарну допомогу.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн.) Рінат Ахметов виділив на проект комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі". Зокрема програма "Вдома" із забезпечення житлом оборонців з інвалідністю стартувала у листопаді 2023 року і станом на кінець цього року проєкт планує вручити загалом 200 квартир.

Системна гуманітарна допомога надається громадянам у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів.

Системну допомогу розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб "Шахтар". Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова. Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

"ЗСУ — це щит і меч України. Кожна захисниця та кожен захисник нашої країни — герої, які б’ються за всіх українців, за європейське майбутнє України, за силу України і її суб’єктність. Допомогати фронту, робити це максимально — честь для нас і частина нашого внеску в спільне майбутнє. Окрім допомоги війську ми в SCM продовжуємо інвестувати в Україну, створювати та зберігати робочі місця, відновлювати інфраструктуру, залучати міжнародне фінансування і партерів — і це інша частина нашого внеску. Вірю, що саме в нашій єдності сила", — вітає з Днем ЗСУ директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.