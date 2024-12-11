АЛЬТКОЇН як альтернатива БІТКОЇНУ

Інтерес до криптовалюти росте, і давно не сконцентрований тільки на першій - біткоїну. Величезна кількість інших, які також гідні уваги. Але навіть у 2024 році серед тих, хто досить давно не просто цікавиться криптотематикою, а взаємодіє з нею, тобто «Бітком». Причини різні, але в основному це страх від незнання. Що це? У чому відмінності?

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ЩО ТАКЕ АЛЬТКОЇHИ І В ЧОМУ РЗІНИЦЯ ВІД BITCOIN?

Що таке "альта"? Все простіше, ніж може виявитися. Абсолютно всі криптовалюти крім Бітка називають altcoin (альтернативна монета). Але це не означає, що вони чимось гірше. Просто до моменту появи першого токена зі схожим функціоналом пішло майже два роки. Біткоїн встиг укріпитися в якості революційної цифрової валюти, заснованої на технології блочейн. До масової появи інших зі схожим функціоналом, їх причислили до альтів тому як більшість використовувала за основою відкритий вихідний код. Багато хто намагався повністю скопіювати ідею з незначними змінами і спробувати створити більш популярну незалежну цифрову валюту. Зараз altcoin сильно відрізняються один від одного.

Трач Роксолана, криптоаналітик

Є проекти, що розвивають хмарні сховища, з розділеним зберіганням даних всередині blockchain, інші команди створюють їх під використання в певному середовищі, наприклад, як заміни лайкам в соціальних мережах. Чим сильніше розвивається технологія, тим більше їй знаходять застосувань. Але навіть серед криптовалют, де основна мета стати на зміну фіату, є відмінності. Наприклад, швидкість проведення трансакції. У біткоїна вона може проходити кілька годин. Це було одне з перших і основних завдань, яку намагалися вирішити розробники альтів.

Ще частина команд сконцентрувалася на створенні анонімного altcoin, де не буде можливості пов'язати власника гаманця з реальною особистістю.

ЯК ВИКОРИСТАТИ АЛЬТКОЇHИ?

Перший і найочевидніший варіант — трейдинг. Немало профі перейшло сюди з класичного ринку тому, що в пікові періоди за короткий термін часто вдасться зафіксувати прибуток більше. Основна причина у високій волатильності. Частина може сильно скакати в ціні навіть у рамках торгового дня. Завдяки цьому, усвідомлюючи як повинна себе вести конкретний критерій, вдається запрацювати значно більше ніж кілька відсотків від депозиту.

Ще один популярний спосіб — майнінг. Спочатку видобуток приходив тільки по PoW технології. Коротко, учасники підключали до мережі блоків комп'ютери і надавали лічильну потужність для функціонування блокування. З кількістю складності розрахунків, з'явилися пристрої під назвою asic, які спочатку створювалися з метою видобутку крипти. Їх потужність в рази переходила звичайні стаціонарні ПК.

У таких проектах, емісія токенів приходить поступово і нові токени видаються як нагорода майнерам. Пізніше почали з'являтися і такі, де всі токені випускалися відразу. Тут, щоб здійснити майнінг криптовалют, необхідно зберігати її на власному електронному гаманці. Держателі виступали в мережі в якості "Валідаторів", і підтверджували в автоматичному режимі подовжність трансакцій. Варто відзначити, що PoS майнінг завжди був менш прибутковим. PoW видобуток окупався швидше навіть при тому, що потрібні вкладення на вичислювальну техніку.

Хоча багато в чому це залежало від ціни на конкретний альтокоїн. Для фіксації максимального прибутку, потрібно моніторити якою altcoin вигідніше "копати", а одержуючи його на гаманець, не затягуючи переводити в біток що виросте в ціні швидше.

Третій спосіб заробітку — купівля на довгий період. Цей підхід слід відносити до високо ризикових інвестицій. Причина — криптинок ще молодий, розвивається, формується і дуже нестабільний. Часом не знаєш, які альтоїни будуть рости. На короткому періоді можна досить точно прогнозувати pіст альтоїна, то на довгому це складніше. Проблема полягає в таких нюансах:

- вони сильно залежать від біткоїна і при його падінні часто летять у слід;

- ціна може гостро реагувати на глобальні новини, якщо вони стосуються крипти;

- на ринку може з'явитися схожий сильніший продукт або недостатній функціонал реалізують у вже існуючому, але більш популярному.

Дуже важливо бути максимально впевненим в тому, що токен запускається з метою розв'язувати якусь задачу, а не зібрати грошей на хвилі блокчейн хайпу. Найнадійніший спосіб зберігання криптовалюти — холодні гаманці. Біржі постійно зламують, нечесні закриваються, навіть просто тримати на особистому електронному — все рівно ризик. Коли ж інформація зберігається на флешці або представлена ​​у вигляді QR, кодових фраз на звичайному листі, до неї немає доступу онлайн, отже ризик мінімальний.

ЯК КУПИТИ І ПРОДАТИ АЛЬТКОЇHИ?

Один з найшвидших способів — обмінники. Причому вивід можливий не тільки на карту, а й прямо в готівку. Таким способом користуються ті хто не бажає "світити" додаткові кошти на офіційних рахунках. За допомогою обмінних сервісів перетворити в готівку крипту можна буквально в кілька кліків. Але не всі люблять такий спосіб через високі комісії. Популярність набрали майданчики за типом localbitcoins, де користувачі обмінюються активами один з одним.

Виключаючи посередника, витрати зводяться виключно до комісії мережі за транзакцію. У кожного altcoin вони відрізняються, тому якщо цікавить переведення коштів в готівку, то обирається найдешевший за такою ознакою. Платформи з обміном peer to peer використовують зазвичай для виведення коштів або з метою придбання крипти на довготривалий термін. Ще один варіант — криптовалютні біржі. Залежно від майданчика, доступні різні пари для обміну. Цей спосіб хороший, якщо стоїть завдання придбати мало популярну монету, яка відсутня на peer to peer майданчиках і в обмінниках.

ЧИ МОЖНА ТОРГУВАТИ АЛЬТКОЇНАМИ?

Як і біткоїн, альтернативні токени купують і продають на криптобіржах. Важливий нюанс полягає в тому, що лістинг у кожного майданчика відрізняється і періодично змінюється. Додаються нові, видаляються сумнівні, "померлі". Найпростіший спосіб знайти, де торгується потрібна крипта, — зайти на coinmarcetcap, пошукати в загальному списку і в розгорнутій інформації про альткоїни знайти детальну інформацію про те, які біржі занесли її до свого лістингу. Унаслідок того, що багато вартісних проєктів представлено на різних майданчиках, більшість професійних трейдерів не обмежується одним. Тут виникає ще одне питання — правильний вибір і перевірка криптобірж. Основні речі, на які слід дивитися:

- як довго працює майданчик;

- який обсяг торгів і кількість користувачів загалом;

- в юрисдикції якої країни зареєстрована;

- які умови виведення коштів;

- як біржа вирішує питання безпеки платформи і клієнтів загалом.

Відгуки про найпопулярніші платформи доступні на найбільшому криптофорумі — bitcointalk.org. Тут оперативно з'являється інформація, якщо виникають будь-які проблеми, і загалом багато корисного фідбеку з досвіду роботи з майданчиками.

Найочевидніший і найпростіший спосіб — оцінити рівень капіталізації. Цілком логічно, що altcoin, з інтенсивним зростанням цього показника, привертає більше уваги, що обов'язково позначається на ціні, але не тільки за цим показником. Важливо вивчити, хто перебуває в команді розробників, який уже є досвід у цій ніші, яке загалом завдання вирішується. Наявність партнерських угод і співпраці з великими компаніями — додатковий величезний плюс. Що більші криптобіржі включають altcoin у лістинги, то краще. Ну і, звісно, простежити, чи сформувалося співтовариство навколо проєкту і наскільки активне. Якщо монета іноземна, варто знайти тренди (теми) в соціальній мережі reddit і на bitcointalk. Бували випадки, коли творці намагалися імітувати бурхливий попит на біржі, де пробилися, але завдяки соціальним мережам і повному штилю в них, легко вираховувалося, що ажіотаж навколо токена роздмухується штучно.

Автор: Трач Роксолана, криптоаналітик