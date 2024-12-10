Ліки в аптеках можуть подешевшати: Тимошенко заявила, що дотискає монополістів

Вже після Нового року медикаменти для громадян можуть стати дешевшими і доступнішими. Це стане результатом роботи тимчасової парламентської слідчої комісії (ТСК) під керівництвом Юлії Тимошенко щодо демонополізації ринку ліків. Про це лідерка ВО "Батьківщина" повідомила за результатами роботи над концепцією правок до закону про лікарські засоби. Зауважимо, що зміни передбачають дотримання європейських стандартів та вже були високо оцінені профільними експертами й економістами.

За словами Тимошенко, у результаті було знайдено компромісне рішення, яке задовольнило керівництво МОЗ, профільний комітет ВРУ і саму ТСК.

"ТСК, яку я очолюю, вдалося нарешті погодити із керівництвом МОЗ та комітету ВР з питань охорони здоровʼя концепцію ухвалення правок до закону про лікарські засоби. Тих самих правок, що дозволять побороти монополію і зловживання в аптечній царині та мало не вдвічі знизити вартість ліків", — повідомила Юлія Тимошенко.

Відтак, вже в суботу запропоновані Тимошенко правки, покликані знизити ціни на ліки в аптеках, будуть узгоджені із учасниками фармацевтичної галузі. А 19 грудня розглянуті на профільному парламентському комітеті, після чого винесені на голосування у сесійну залу.

"На найближчому засіданні парламенту їх буде проголосовано у сесійній залі. Впевнена, що у парламенті знайдеться достатньо відповідальних депутатів, які усвідомлюють необхідність наведення ладу на фармацевтичному ринку", — резюмувала народний депутат.

Нагадаємо, до цього експерт Андрій Вігірінський розповідав, як парламент планує змінити ринок торгівлі лікарськими засобами