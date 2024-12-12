Ринок нікотинових паучів потребує регулювання, Швеція демонструє успішний приклад, - Сергій Лямець

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Законодавче регулювання ринку нікотинових паучів в Україні потребує невідкладного регулювання, зокрема запровадження обмеження дозування до 20 мг нікотину. Про це пише у своєму матеріалі ексредактор "Економічної правди" Сергій Лямець, посилаючись на аналіз досвіду країн Євросоюзу, зокрема Швеції, передають "Українські новини".

"Чи необхідно врегулювати паучі? Я вважаю – так. Дуже схоже, що треба обрати іншу формулу регулювання обігу паучів? 1-0-0-%. Як саме воно має виглядати? Це дійсно гарне питання", — пише він.

На думку дописувача, Україні все одно доведеться повторювати у регулюванні політику, яку використовує Євросоюз. Наразі у Європейському Союзі паучі легалізовані, однак їх дозування регулюється лише частково. Європейська комісія вже працює над уніфікацією норм, зокрема обмеженням максимального вмісту нікотину до 20 мг.

Також дописувач зауважує, що політика ЄС у боротьбі з залежністю від тютюну може невдовзі змінитися, і паучі можуть перетворитися на ключовий елемент боротьби з палінням.

Як показало дослідження Єврокомісії Eurobarometer 539, більшість країн ЄС використовувала жорсткі заборони, але вони виявилися неефективними. Певний час число курців скорочувалося, але після цього зниження зупинилося, а у деяких країнах навіть збільшилося.

"Насправді країни ЄС не боролися з палінням. Вони імітували перемогу. Робили усе, щоб прибрати цю проблему геть з очей суспільства", — пише Лямець.

Як приклад успішної боротьби з нікотиновою залежністю він наводить досвід Швеції, де курцям запропонували безпечніші альтернативи, зокрема паучі.

"Ще у 2019 році уряд країни поставив стратегічну мету — звільнитися від тютюнового диму до 2025 року. Ця мета – досягнена, на відміну від решти ЄС. Швеції вдалося завдяки політиці Harm minimisation ("зменшення шкоди"). Вона полягає у тому, щоб замість тотальної заборони перемикати курців на більш безпечні альтернативи… — паучі, нікотинові пластирі, вейпи та тютюн, що нагрівається", — резюмує Лямець.

На його думку, перемога Швеції важлива з політичних мотивів. Вона здатна відкрити двері до зміни загальноєвропейської стратегії боротьби з залежністю від тютюну. Тож ЄС теж може запровадити стратегію Harm minimisation.

"Швеція стала першою країною, що фактично позбулася тютюнового диму. Її стратегія мінімізації шкоди може слугувати прикладом для України", – додано в аналітичному звіті Королівського коледжу лікарів Великої Британії, на який посилається дописувач.