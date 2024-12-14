Дешева атомна енергетика забезпечить подальшу конкурентність української економіки, — експерт

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Розвиток атомної енергетики є ключовим для забезпечення стабільної роботи української економіки та її конкурентності на світових ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука.

За словами економіста, атомна генерація залишається найдешевшим видом електроенергії після гідроелектростанцій. Собівартість електроенергії, виробленої АЕС, становить близько 1,7 грн/кВт-год, тоді як газотурбінні станції пропонують електроенергію від 10 грн/кВт-год, а сонячні – 6 грн/кВт-год.

"Дешева електроенергія, яку забезпечують атомні станції, є важливою як для бізнесу, так і для населення. Вона підтримує соціальну стабільність і сприяє зниженню собівартості продукції, що робить українську економіку конкурентною", — зазначив Кушнірук.

Експерт також навів приклад Німеччини, яка відмовилася від атомної енергетики під тиском екологічних рухів. Це рішення призвело до стрімкого зростання собівартості електроенергії, а продукція німецьких виробників стала менш конкурентною. Україна має врахувати цей досвід і продовжувати розвивати свою атомну енергетику.

Крім того, добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС дозволить забезпечити додаткові 7,2 млрд кВт-год на рік з кожного блоку, що критично необхідно в умовах відновлення промисловості після завершення війни. На думку експерта, Україна також повинна завершити створення замкненого циклу виробництва ядерного палива, щоб зменшити залежність від імпорту.

"Зараз Україна перейшла на постачання ядерного палива від Westinghouse, що повністю усунуло залежність від російських постачальників. Але власне виробництво палива стане важливим кроком до енергетичної незалежності", — зазначив Кушнірук.

В умовах, коли в Україні залишилося лише 9 діючих атомних енергоблоків із 15 довоєнних, розвиток атомної генерації є стратегічно важливим для енергетичної безпеки. Добудова двох блоків на Хмельницькій АЕС стане лише початком масштабної відбудови енергосистеми України, яка дозволить стабільно задовольняти потреби промисловості та населення.

Нагадаємо, найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроект про добудову 3 та 4 блоків Хмельницької атомної станції. За даними дослідження соціологічної групи Рейтинг, це рішення підтримують 80% українців.