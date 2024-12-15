Добудова ХАЕС створить тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку регіону, — ЗМІ

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Добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дозволить створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і дасть суттєвий поштовх для економічного і соціального розвитку регіону. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив народний депутат Віктор Бондар, обраний до Верховної ради на окрузі на Хмельниччині.

"Атомна електростанція — це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій", — заяв в нардеп.

За його словами, атомна енергетика — основа нашої енергосистеми.

Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, йдеться в матеріалі, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави. Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.

Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.