Ветеранська програма Метінвесту стала найкращою в Україні за версією премії "HR-бренд 2024"

Related video

Програма Групи Метінвест "Шлях героя: реінтеграція ветеранів і ветеранок" здобула відразу дві нагороди премії "HR-бренд 2024" — гран-прі та перемогу в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя". Церемонія нагородження відбулася у Києві.

Екосистема реінтеграції ветеранів діє в Метінвесті з жовтня 2023 року. Вона ґрунтується на принципах відповідальності керівників усіх рівнів, системності, внутрішньої справедливості та передбачає залучення як внутрішніх ветеранів, так і найманих на ринку праці людей. Усі бізнес-процеси в компанії поступово адаптуються до повернення ветеранів.

Програма містить низку напрямів, і охоплює турботу про військових від моменту мобілізації до повернення на підприємства компанії та закриття основних потреб, а також професійної та соціальної адаптації. Загалом за десятиліття війни мобілізовано понад 10 000 співробітників Метінвесту: в ЗСУ служить близько 8 000 працівників, а демобілізовано приблизно 1 300 людей, з яких майже 1 000 повернулися до роботи на підприємства Групи.

"Здобуття одразу двох нагород у премії, зокрема гран-прі — найвищої відзнаки, яку запровадили лише цього року, — свідчить про високу оцінку нашої роботи з ветеранами з боку професійної спільноти. Також нас тішить, що крім Метінвесту переможцями ветеранської номінації стали відразу кілька компаній. Адже тут немає місця конкуренції — всі ми працюємо задля однієї великої мети: допомогти ветеранам і ветеранкам інтегруватися в мирне життя. Для нас ця нагорода — не лише визнання, а й натхнення продовжувати підтримувати тих, хто захищав нашу країну", — зазначила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

HR-бренд Україна — головна щорічна національна премія за найуспішніші проєкти в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців. Премія — частина Eclectic Talents Group, міжнародної екосистеми аутсорсингу. Номінантів оцінює журі з 13 HR-експертів, а правдивість результатів оцінювання гарантує PwC. Цьогоріч до відбору найкращих проєктів номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" залучено військовослужбовців.

Нагадаємо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% — до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році. Також компанія увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.