Найкраще під ялинку: подарунки для геймера і не тільки

Життя нині дуже нагадує своєрідний екшн: купа викликів у часи турбулентності, нові загрози і, попри все, — нові плани. А разом із тим – ніхто не відміняв затишні сімейні вечори і миті лише для себе, що їх несе період різдвяно-новорічних свят.

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І нехай це знову був не найлегший рік, наступний точно буде до нас прихильним. Особливо, якщо почати його із вибору вдалих різдвяних подарунків.

Ми розглянули пропозиції сезону й пропонуємо придивитися до ігрових ноутбуків ASUS. Ці дві моделі об’єднали інноваційні технології, потужність й вишуканий стиль. І нехай вас не вводить в оману слово "ігровий", адже ці гаджети стануть в нагоді не лише під час відпочинку, а й найкраще підійдуть для роботи, навчання і творчості.

Вибір №1. Інноваційний ROG Zephyrus G16

Потужна начинка, неймовірно якісний OLED-дисплей і звабливо стильний зовнішній вигляд – цього уже достатньо, щоб віддати перевагу ноутбуку ROG Zephyrus G16 (GA605) від ASUS.

У компанії стверджують, що ноутбук створили, як втілення сучасного стилю життя. Він і справді розкриває на повну можливості новітніх технологій для розваг і пропонує практичний набір інструментів для реалізації професійних амбіцій.

Але якщо у кожній справі ви, як і ми, намагаєтеся докопатися до суті, то зверніть увагу також на модуль прискорення штучного інтелекту новітнього процесора AMD Ryzen AI 9 HX 370 в ноутбуку.

Саме він, а також потужна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 оптимізує роботу будь-яких творчих програм і кожної сучасної гри.

16-дюймовий OLED-дисплей ноутбука з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 240 Гц забезпечує чітке й плавне зображення в іграх.

До слова, 100% покриття колірного простору DCI-P3 і точність передачі кольору (delta E) менше ніж 1 дисплей задовольняє вимоги професійних дизайнерів і фотографів.

Увага на деталі

Тривалий час автономної роботи та підтримка заряджання через порт USB-C гарантують зручність у роботі з ROG Zephyrus G16 у будь-яких умовах.

А яким же елегантним виглядає ультратонкий алюмінієвий корпус! Завдяки товщині лише 1,49 см і вазі 1,85 кг, ноутбук легко брати із собою в дорогу. Нове ж матричне світлодіодне підсвічування на кришці дозволить вам виділитися з-поміж інших користувачів.

Цей ноутбук оснащений усіма необхідними портами для підключення периферійних пристроїв і швидкого перенесення файлів, що також важливо для універсального сучасного гаджету.

Вибір №2. Потужний TUF Gaming A16

Нині одним із найкращих подарунків для активної людини або вимогливого геймера у ASUS цілком заслужено вважають ноутбук TUF Gaming A16 (FA608).

Найновіші ігри або ж ресурсомісткі робочі завдання, творчі проєкти чи опівнічні батли із друзями? 16-дюймовий ноутбук, оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4060, легко впорається із усіма цими завданнями.

Його переваги — великий обсяг швидкої оперативної пам’яті й сучасний SSD-накопичувач TUF Gaming A16.

16-дюймовий дисплей ігрового класу з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 165 Гц відтворює плавне й реалістичне зображення в іграх. Завдяки охопленню 100% відтінків простору sRGB і високій точності передачі кольорів, дисплей також підходить для унікальних і дуже творчих завдань.

Клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням оснащена технологією Overstroke, яка забезпечує прискорене спрацьовування клавіш, що особливо корисно в динамічних шутерах. Тачпад ноутбука отримав збільшену частоту опитування, що мінімізує кількість випадкових помилкових натискань.

Завдяки потужному процесору, високоякісному дисплею та міцному корпусу, TUF Gaming A16 він стане незамінним помічником на щодень.

Перевага для активних людей із динамічним ритмом життя — достатньо потужності для ігор та роботи на ходу. Його акумулятор на 90 Вт · /год дозволяє довше працювати без підзарядки, а підтримка заряджання через порт USB-C свідчить про те, що в дорозі ви зможете користуватися компактнішим зарядним пристроєм.

Увага на деталі

Надзвичайно потужний і дуже елегантний — маса гаджета трохи менша, аніж 2,2 кг, а товщина – 17,9 мм. А це – неабияка перевага у діловому відрядженні.

TUF Gaming A16 оснащений усіма необхідними портами для підключення периферійних пристроїв та швидкого перенесення файлів. Бездротовий модуль забезпечує швидке й надійне з’єднання, а вбудований порт Gigabit Ethernet надає більше гнучкості для підключення до мережі.

До того, ноутбук пройшов суворі випробування за американським військовим стандартом MIL-STD-810H, що гарантує його надійність навіть у найскладніших умовах експлуатації. Адже він здатен витримати максимум трясінь та ударів.

ДОДАТКОВИЙ ПОДАРУНОК ВІД ASUS

Із думкою про нових шанувальників ноутбуків ASUS, компанія пропонує ексклюзивну пропозицію для нових покупців. Нині, придбавши ROG Zephyrus G16 або TUF Gaming A16, ви можете отримати додатковий рік гарантії безкоштовно. Для цього достатньо поділитися враженнями про ноутбук на офіційному сайті компанії.

Докладніше про акцію можна дізнатися на сторінці "Ваш голос має значення". Це чудова можливість зробити подарунок ще особливішим.

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Переваги онлайн-магазину магазину ASUS у тому, що це офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій) і швидка доставка. А це сьогодні — неабиякий плюс.