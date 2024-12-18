Імплантація зубів: що це таке, показання та вартість імплантів

Відновлення зуба після його втрати – це цілком реальна можливість. Технології дозволяють відновити зуб та створити імітацію реального кореня, поверх якого встановлюється коронка. Цей інструмент дозволить відновити жувальну функцію та естетику, що важливо для більшості людей. З'являється можливість посміхатися та їсти всі продукти без будь-яких обмежень.

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Відсутність зуба компенсується використанням імпланту. За своєю суттю це імітація кореня, що вживлюється в кісткову тканину. Після того як він прижився поверх нього встановлюється абатмент, так званий перехідник, а на нього в свою чергу коронка. Про це детальніше можна прочитати на сайті клініки Implant Studio, де одночасно є можливість оцінити вартість імплантації і зробити замовлення. Лікарі проведуть детальне обстеження ротової порожнини, проведуть лікування за потреби та призначать дату імплантації.

Переваги імплантації зубів

Процедура, виконана за технологією та відповідно до норм, гарантує наступні переваги для людини:

· термін служби від 15 до 25 років з огляду на належний догляд за зубами;

· зовнішній вигляд коронки не відрізняється від реальних зубів;

· зберігається функціональність і можливість пережовувати будь-які види їжі;

· імплант не створює навантаження на сусідні зуби та не руйнує їх;

· установка показана як за втрати одного зуба, так і цілого зубного ряду.

Обмежень за віком немає, а також встановлено мінімальну кількість протипоказань.

Вартість зубних імплантів

Основний принцип клініки Implant Studio – доступна імплантологія, тому навіть на елітні імпланти від закордонних виробників можна отримати прийнятні ціни. Поточна актуальна вартість імплантів виглядає так:

1. Vitaplant (Україна) . Гідна якість за гарною ціною. Імплант виготовляється з титанового сплаву, гарантується тривалий термін служби, чудовий інструмент для вирішення будь-яких клінічних завдань. Гарантія на рівні 97,4-98,3%, а вартість – від 3550 гривень;

2. IBT (Ізраїль) . Також використовується титанове покриття, але покращене, фіксація ідеальна з тривалим терміном служби. Гарантія – 98,3%, а вартість – від 4740 гривень;

3. SGS (Швейцарія) . Висока якість преміум-класу, висока приживаність, а в основному застосовується титан Grade 5, що має інноваційне покриття. Гарантія на рівні 98,5%, а вартість – від 8775 гривень.

Усі ціни зберігаються у гривнях, хоч і залежать від курсу іноземної валюти. Попередньо кожен пацієнт пройде консультації з усіх питань і може поставити запитання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.