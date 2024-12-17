Завищення цін в аптеках – причина для регулювання фармацевтичного ринку, - Сергій Лямець

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Деякі медичні препарати дешевше купити в Брюсселі, ніж в Києві. Від початку війни ліки в аптеках подорожчали у 2-3 рази. Держава повинна втрутитися в цю ситуацію, щоб знизити вартість ліків для українців. Про це заявив журналіст та економічний оглядач Сергій Лямець у соціальній мережі Facebook.

"Навіщо взагалі держава хоче посилити регулювання фармринку? Причина — завищені ціни на аптеках. Деякі препарати дешевше купити в Брюсселі, ніж в Україні. Від початку війни ліки подорожчали у 2-3 рази.", — пише Сергій Лямець, — "Є питання до власників аптек. Власники аптечних мереж – всім добре відомі люди. На ринку п’ять основних мереж, які конкурують між собою, але витісняють всіх інших. Бізнес дуже прибутковий, у порівнянні з ЄС, в Україні щільність аптек просто надзвичайно висока. Тож не випадково власник однієї з мереж опинився в списку "Форбс", поруч із власниками мережевих продуктових маркетів. Основне питання до аптечних мереж – це маркетингові платежі за те, що будуть рекламувати ліки серед клієнтів, або за місце ліків на вітрині. Звісно, що такі платежі також підвищують підсумкову ціну, бо виробники закладають її у видатки".

За його словами, антимонопольний комітет вже неодноразово вивчав монополію серед дистриб’юторів на фармринку, адже дві найбільші компанії захопили весь ринок та самі вирішують, яку встановлювати націнку на ліки. Автор посту нагадує, що Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації влітку почав обговорення цієї проблеми з усіма учасниками ринку.

"Я чудово розумію, яким мінним полем йде Михайло Радуцький, намагаючись посилити регулювання цього ринку.", — продовжує економічний оглядач, — "Як голова Комітету ВР з питань здоров’я нації він намагався уникнути усіх небезпек. Комітет ініціював наради з усіма гравцями ринку, щоб разом напрацювати зміни в законодавстві. Депутати не самі почали щось розробляти, а запросив виробників, аптекарів, дистриб’юторів та членів бізнес-асоціацій. Зокрема, обговорювали відповідність аптек ліцензійним умовам. Водночас всі гравці ринку надсилають свої пропозиції, і обговорення триває".

Сергій Лямець зазначає, що восени ТСК, яку очолює Юлія Тимошенко, окремо цікавилася цією темою. Після декілька засідань ТСК були напрацьовані деякі рішення. В свою чергу голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький також наполягає на необхідності змін.

"Публічна позиція Радуцького – максимально обережна: регулювання ринку має відповідати європейським нормам. Таке регулювання дозволить знизити ціни на ліки. Але законопроєкт з регулювання фармацевтичного ринку лише почав розроблятися в комітеті. Законопроєкт №11493, до якого пані Тимошенко хоче внести правки по аптеках, взагалі стосується лише медичних закупівель. Вважаю, що поспішати тут не варіант, але остаточне рішення все одно доведеться приймати. Просто кинути цей процес — вже не вийде. Хтось обов'язково залишиться невдоволеним", — резюмує Сергій Лямець.