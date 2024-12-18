Добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України і співпраці з США – експосол Гербст

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Експосол США в Україні (2003-2006) і Старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст переконаний, що добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС посилить співпрацю України з США в сфері ядерної енергетики та сприятиме енергетичній незалежності країни. Про це він написав в своєму X.

"Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики", — написав Посол.

Як повідомлялося, ще в квітні 2024 року Кабмін схвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Цього тижня Верховна Рада має намір розглянути відповідний проєкт. Енергоблок №3 готовий на 80%, енергоблок №4 – на 25%.