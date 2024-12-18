Державні монополії пішли в "тарифний наступ", який може посилити інфляцію, — ЗМІ

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На 2025 рік великі державні компанії-монополісти "Укрзалізниця", "Оператор ГТС України" та "Укренерго" запланували значне підвищення тарифів, що позначиться на конкурентоспроможності українського бізнесу, "розжене" інфляцію на четвертому році повномасштабної війни і спричинить подальше збідніння українців, ідеться в редакційній статті"БізнесЦензор", передає УНІАН.

"Тарифний наступ" держмонополій полягає у збільшенні тарифу на передачу електроенергії "Укренерго" на 26%, тарифу на транспортування газу "Оператор ГТС України" — на 305%, а тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення — на 37%.

"Якщо підвищення тарифів остаточно затвердять, більше заплатить не тільки український бізнес, а й кожен громадянин. Адже вартість послуг цих державних монополістів впливає на ціни буквально всіх товарів і послуг", — зазначає видання.

Журналісти зазначають, що підвищення тарифів непрозоре і відбувається без доведення спроможності аргументів. Жоден із керівників держмонополістів не довів, що його компанія зробила все можливе, щоб уникнути підвищення тарифу шляхом підвищення власної ефективності, зменшення непотрібних витрат.

"Без чіткої оцінки ефективності їхньої роботи, монополісти завжди намагатимуться використовувати свою ринкову владу, щоб перекласти будь-які свої витрати на споживача. Тому особливо важливо не допустити безконтрольного підвищення тарифів монополістів під час війни, коли більшість підприємств намагаються працювати в безпрецедентно складних умовах", — зазначає БізнесЦензор.

Нагадаємо, наглядова рада АТ "Укрзалізниця" схвалила пропозиції правління компанії про підвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів одразу на 37%. Наразі ця пропозиція перебуває на розгляді Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій і її має затвердити міністр Олексій Кулеба.

Раніше Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% — до 665,26 грн/МВт-год, а також схвалила аналогічну постанову про підвищення тарифів ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги з транспортування газу для точок входу/виходу на 2025-2029 роки.