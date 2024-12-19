Як український інженер покращує якість відеострімінгових сервісів по всьому світу: інтерв"ю з Manager Software Test Engineer Сергієм Романовим

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Індустрія відеострімінгу переживає стрімкий розвиток, змінюючи спосіб, у який мільйони людей споживають контент. За прогнозами, ринок, що у 2024 році оцінювався в понад 674 мільярдів доларів США, до 2032 року може зрости майже вчетверо і буде складати 2,660.88 мільярдів доларів США. Це свідчить про зростання попиту на якісний, персоналізований контент, який забезпечують технологічні інновації, такі як генеративний ШІ, автоматизація процесів та покращення відео через апскейлінг і корекцію кольорів.

Однак мало хто задумується, що крім якісного контенту та технологій, є ще одна важлива складова — це якісний користувацький досвід. Щоб споживач насолодився цікавим тру-крайм серіалом у 4К потрібно, щоб були фахівці, які забезпечать сумісність платформи із різними пристроями, виявлять та усунуть технічні проблеми, які можуть вплинути на перегляд, і будуть регулярно впроваджувати нові інструменти. Одним із таких фахівців і є Manager Software Test Engineer Сергій Романов.

Сергій Романов — досвідчений інженер у сфері автоматизації тестування програмного забезпечення та відеоінженерії. Володіє глибокими знаннями та практичним досвідом у тестуванні серверної частини, розробці автоматизованих рішень і поліпшенні якості відео. Керує командою з 18 інженерів на проєкті Pluto TV, одному з найбільших безкоштовних відеостримінгових сервісів, що належить корпорації Paramount Global. А також є спікером на професійних конференціях, як-от IT Weekend, Techtalk і QAClub, з доповідями щодо автоматизації тестування веб-сервісів і мобільних застосунків.

Поговорили с Сергієм про те, як його робота впливає на якість стрімінгових сервісів, що чекає на індустрію тестування відеосервісів, та що необхідно знати початківцям, якщо вони хочуть досягти успіху у цій галузі.

— Розкажіть, як ви починали свою кар'єру і що допомогло вам досягти нинішніх результатів?

— Моя кар’єра в ІТ почалася 14 років тому після закінчення першої вищої освіти в Україні. Я розпочав із автоматизованого тестування програм, працював у таких відомих компаніях, як RedHat та SoftServe, де здобув цінний досвід. П'ять років тому вирішив зосередитися на медіаіндустрії, зокрема відеострімінгу, який, на мою думку, став невід’ємною частиною нашого життя.

Зараз я працюю на посаді керівника команди інженерів у Pluto TV, співпрацюючи з Brightgrove. Моє завдання — разом із командою забезпечувати безперебійну роботу стрімінгових сервісів, які використовують мільйони людей у понад 30 країнах. Ми не тільки тестуємо, чи працює платформа без помилок, а й перевіряємо, щоб відео було чітким, звук якісним, а користувацький досвід приємним навіть під час великих навантажень на систему.

— Як ваша робота сприяє покращенню досвіду користувачів відеострімінгових сервісів по всьому світу?

— Моя робота полягає в тому, щоб будь-який користувач відеострімінгового сервісу, з будь-яким девайсом, міг отримати якісний і стабільний контент, з чітким зображенням та звуком. Тому ми впроваджуємо автоматизовані тести та використовуємо машинне навчання для прогнозування можливих збоїв. Завдяки цьому, ми можемо швидко реагувати на зміни та запобігати проблемам. І саме це робить перегляд улюблених серіалів для глядачів ще більш приємним та комфортним.

— Які навички та скіли потрібно мати фахівцю, щоб досягти успіху у сфері тестування відеосервісів?

— Хорошому фахівцю важливо не втрачати жагу до знань. Сфера відеострімінгу постійно і дуже швидко розвивається, тому потрібно завжди бути в курсі усіх новин. Тобто знаходити час на читання професійної літератури та відвідувати спеціалізовані конференції.

Надважливо мати аналітичний підхід та бути уважним до деталей. Потрібно натренувати себе помічати навіть найменший баг та виправляти його на ранніх етапах — саме ця звичка забезпечить стабільну роботу всього сервісу.

І, звичайно ж, вміти ефективно працювати в команді. Навіть найдосвідченіший професіонал не зможе все зробити самотужки, тому важливо вміти співпрацювати, координувати зусилля з різними відділами та формулювати завдання так, щоб вони були зрозумілі всім.

— Які ваші прогнози, як зміниться тестування відеосервісів у найближчі роки?

— Тестування відеосервісів активно рухається до автоматизації та впровадження штучного інтелекту. Це допоможе швидше і точніше знаходити проблеми, наприклад, перебої у трансляції. Використання технологій машинного навчання дозволить у реальному часі стежити за якістю стрімінгу та вирішувати проблеми ще до того, як вони вплинуть на глядачів.

Оскільки відеосервіси працюють на різноманітних пристроях — від смарт-телевізорів і телефонів до ігрових консолей і пристроїв віртуальної реальності — перевірка їхньої сумісності залишатиметься важливим завданням. Щоб це забезпечити, будуть використовуватися хмарні платформи, які імітують роботу різних реальних пристроїв. Це дасть змогу одночасно тестувати багато варіантів і швидше виправляти будь-які недоліки, гарантуючи стабільну роботу для всіх користувачів.

— Які ресурси ви могли б порадити початківцям у сфері тестування?

— Тим, хто тільки робить свої перші кроки у тестуванні, важливо зосередитись на ресурсах, які поєднують теорію та практику. Наприклад, можна проходити навчання на онлайн-ресурсах, як от Ministry of Testing, чи безкоштовні курси від Test Automation University або Udemy та Coursera.

Також рекомендую відвідувати професійні конференції, такі як Demuxed — це чудова можливість дізнатись про новітні тенденції галузі, впровадження нових технологій, та перейняти досвід колег.

Ще один спосіб швидко освоїти основи професії та отримати корисну інформацію — читати професійну літературу. Наприклад, одна з найкращих книг — «The Self-Taught Software Tester: A Step-By-Step Guide to Learn Software Testing Using Real-Life Project» містить в собі реальні приклади й завдання, що дозволяє по-справжньому зануритись у реалії професії.

Зараз я працюю над власною книгою, яка буде своєрідною енциклопедією з тестування відеострімінгових сервісів. У цій книзі я планую охопити всі аспекти тестування від теоретичних основ до практичних порад з використанням сучасних інструментів. Моя мета — створити посібник, який буде корисним як новачкам, так і досвідченим фахівцям.

Тому початківцям варто обрати спосіб, який більше їм імпонує і просто продовжувати напрацьовувати досвід. Але на мою думку, найбільш ефективний і швидкий шлях це поєднання якісної літератури, онлайн-курсів і участі в професійних заходах.