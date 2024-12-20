В 2024 році Meest China запустила доставку з ще п'яти азійських маркетплейсів

Компанія спеціалізується на доставці з Азії товарів у форматі поштових посилок для особистого користування, а також комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Цьогоріч перелік доступних для замовлення маркетплейсів поповнили додаткові e-commerce платформи Китаю, Японії та Кореї.

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Першопрохідцем навесні 2024-го року у списку новачків став китайський WEIDIAN. Асортимент тут дуже схожий на платформу Таобао, а от ціни часто нижчі. Ключова перевага WEIDIAN — можливість замовити звідти вигідно товари багатьох світових брендів.

Восени стали доступні Amazon Japan та південнокорейський OLIVE YOUNG.

Amazon Japan. І тут, як і на платформах Amazon в інших країнах, представлено надзвичайно широкий асортимент товарів — від побутових до fashion. Проте саме японський маркетплейс цікавий тим, що тут за приємними цінами можна знайти товари від локальних продавців. Йдеться про власне японське: косметику, вітаміни, смаколики, чай, гаджети, манґу, сувеніри з персонажами аніме, відеоігри тощо.

Що ж до OLIVE YOUNG, то магазин має доволі широку офлайн-мережу у Південній Кореї. Тут зібрані тисячі брендів доглядової та декоративної косметики. Причому продукти постачаються безпосередньо від виробників, і нерідко на платформі можна знайти ексклюзивні набори чи продукти з лімітованих серій, не представлені більше ніде. Цікаво також, що маркетплейс виступає не просто e-commerce платформою, а й будує навколо себе ком’юніті, створюючи зокрема різноманітний контент з б’юті-порадами, відеооглядами продуктів та рекомендаціями від експертів.

Yodobashi. Це один із найбільших ритейлерів електроніки та побутової техніки в Японії. Платформа цікава для всіх, хто бажає придбати оригінальну, якісну японську техніку й електроніку: фотоапаратура, навушники та аудіосистеми, рисоварки та годинники бренду SEIKO. Зокрема, на Yodobashi є шанс вхопити такі моделі, що випускаються виключно під японський ринок і не експортуються в світ. А ціни при цьому — як для локального покупця.

YES24. Ця e-commerce платформа є подарунком для усіх фанатів корейської культури, адже тут можна замовити цікаві K-POP сувеніри та літературу, музичні альбоми, електроніку та мерч. Зокрема, на майданчику доступні обмежені колекційні видання, альбоми з фотокартками та ексклюзивні книги.

Усі ці інтернет-магазини доступні для замовлення в Україну завдяки послугам компанії Meest China , яка пропонує як самостійне освоєння онлайн-шопінгу так і повний супровід покупок та спілкування з продавцями фахівцями компанії.

За словами представників компанії, за останні пів року обсяги замовлень українцями з маркетплейсів Японії та Південної Кореї зросли на 100% та 63% відповідно.Тож такий шопінг за кордоном лише набирає обертів.