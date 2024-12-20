Укрнафта Корецького перетворилася на "кормушку" для обраних, – нардеп

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Народний депутат Олексій Гончаренко висловив стурбованість через масштабні зловживання в державних підприємствах "Укрнафта" та "Укртатнафта", які залишаються без належної уваги з боку правоохоронних органів. Як повідомив нардеп у своєму блозі на "Українській правді", схеми, пов’язані із завищенням цін на нафту, виплатами завищених зарплат топменеджерам, маніпуляціями із благодійними коштами та закупівлею послуг і товарів за завищеними цінами без тендерів, стали буденністю для цих підприємств, передає "Телеграф".

Особливу увагу Гончаренко звернув на діяльність Сергія Корецького, керівника "Укрнафти" та "Укртатнафти", який, за його словами, витрачає десятки мільйонів на рік на піар та "налагодження стосунків" із представниками Офісу президента та правоохоронними органами.

Так, за даними акту ДАСУ, у 2023 році Корецький витратив на благодійну допомогу 1,3 млрд грн, а витрати на благодійність у 2024 році складають вже приблизно 1 млрд грн.

В цій благодійності, на думку Гончаренка, і криється відповідь на питання, чому детективи НАБУ та інші правоохоронні органи не поспішають реагувати на виявлені порушення.

"Корецький щедро роздає кошти за зверненнями державних структур, але чомусь ці кошти йдуть не на казначейські рахунки, а на приватні благодійні фонди, пов’язані з посадовцями. Така схема дозволяє "купувати" лояльність і уникати покарання", — наголосив депутат.

"Погодьтесь, така практика може бути дуже ефективним інструментом для "придбання" у свою кишеню будь-якого правоохоронця. Особливо, з огляду на те, що ДАСУ не поспішає перевіряти наявність документів, що підтверджують цільове використання цих коштів, не проводить зустрічні перевірки з цих питань та взагалі не дошкуляє Корецькому своїм контролем в цих питаннях", — зауважив Гончаренко.

Гончаренко також підкреслив, що НАБУ та САП не поспішають розслідувати справи, пов’язані із Корецьким. Попри численні публікації в ЗМІ про його зловживання, досудові розслідування відкриваються лише під тиском громадськості, а й ті згодом передаються до інших органів.

За словами депутата, у НАБУ склалася тривожна тенденція: справи, що зачіпають осіб, пов’язаних з Офісом президента, "гальмуються" або закриваються. Як приклад, Гончаренко навів ситуацію з переплатою Корецькому 700 тисяч гривень зарплати. НАБУ визнало, що той "не винний", бо пообіцяв повернути кошти.

Але особливий інтерес, пише Гончаренко, викликає діяльність колишньої керівниці одного з підрозділів НАБУ Олени Кроловецької, яка тепер працює адвокатом, і за дивним збігом обставин, вона тепер обслуговує інтереси "Укртатнафти", директором якої і є Корецький. І саме Перший підрозділ детективів, який був підпорядкований пані Кроловецькій, і зробив свого часу висновок про те, що переплата Корецькому 700 тисяч гривень – це не страшно, бо він пообіцяв їх повернути.

Тепер, за даними депутата, адвокатське об'єднання Кроловецької отримує чималі дивіденди, а її колишні колеги з НАБУ продовжують "закривають очі" на справи проти Корецького.

Гончаренко закликав НАБУ та інші антикорупційні органи нарешті виконати свої обов’язки та прозоро розслідувати факти, пов’язані зі зловживаннями в "Укрнафті" та "Укртатнафті".

"У ситуації, коли країна переживає війну, така безкарність виглядає як зрада національних інтересів", — резюмував депутат.