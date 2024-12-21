За декілька годин до бою Олександр Усик випустив гімн "Битва за світло" про борців з енергетичним терором росії

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Абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик опублікував народний гімн "Битва за світло" в підтримку українських рятувальників, енергетиків ДТЕК та Сил ППО. Українській боксер опублікував гімн на своїй сторінці в Instagram.

"Пісня, яка обʼєднала українців. Наш з вами народний гімн битви за світло. З безмежною повагою за ваш бій — ДТЕК, ДСНС, Повітряні сили", — написав Усик.

У створенні цієї композиції, яка народилась в рамках флешмобу протягом тижня до бою, взяли участь відомі українські артисти: Monatik, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters.

Крім того, до гімну долучився колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Основою для гімну стали звуки ударів Усика, які доповнюють робота українських ППО, рятувальників та енергетиків. Ключовим мотивом гімну стала українська народна пісня "Ой на горі та женці жнуть".

Анонс флешмобу в соц. мережах за добу набрав понад 3 млн переглядів.

Нагадаємо, Олександр Усик разом з ДТЕК створив ініціативу "Битва за світло" мета якої привернути увагу світової спільноти до обстрілів української енергетики.

Нагадаємо, цієї осені вийшов документальний фільм "Битва за Світло", присвячений героїчній роботі українських енергетиків, рятувальників і бійців ППО. Олександр Усик також взяв участь у зйомках фільму, демонструючи свою підтримку тим, хто бореться з наслідками енергетичного терору.