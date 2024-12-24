S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — амбасадор України у сфері цифрової дипломатії

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23 грудня пройшло урочисте вручення премії "Почесний амбасадор України 2024" від Міністерства закордонних справ України. Компанія-розробник гри S.T.A.L.K.E.R 2, GSC Game World Максима Кріппи, отримала відзнаку почесного амбасадора України в сфері цифрової дипломатії.

S.T.A.L.K.E.R. 2 відзначили за внесок у глобальну популяризацію України. Гра стала не тільки символом незламності українського народу, адже створювалася під час повномасштабного вторгнення, але й культурним надбанням: вона містить багато цифровізованих елементів української архітектури, написів із національними мотивами, книг, озвучена українською мовою у супроводі народних і сучасних українських пісень.

"Дякую за таку велику честь та визнання. Пишаюся бути частиною команди GSC Game World. Вдячний ЗСУ за можливість творити та працювати на користь нашої Батьківщини", — висловив свою вдячність власник компанії Максим Кріппа.

Нагадаємо, що 20 листопада GSC Game World презентувала другу версію відео гри S.T.A.L.K.E.R., сюжет якої відбувається у фантазійному постапокаліптичному світі у Чорнобильській зоні. Гру з захватом сприйняли по всьому світу: за перші 36 годин було продано більше 1 мільйона копій, а користувачі Twitch провели більше 20 млн годин за переглядом стрімів гри.