Землю в парку "Наталка" неможливо передати в оренду або продати, шахрай має відповідати перед законом, - секретар Київради

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Обіцянки про сприяння у виділення землі в парку "Наталка" — це шахрайство. Цю землю неможливо продати чи передати в оренду. Про це заявив у Facebook секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, пише УНIАН.

"Від учора телеграм-каналами гуляє інформація про затримання із рекордною сумою за нібито сприяння у відведенні землі в парку "Наталка". Але подібні "обіцянки" — це абсолютне шахрайство. Земельна ділянка площею 16.4 га, яка є предметом шахрайства затриманого, була передана рішенням депутатів Київська міська рада під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше!" — заявив Володимир Бондаренко.

Він також зазначив, що людина, підозрювана у шахрайстві, вже виключена з партії і має понести відповідальність.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко / фото facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko

"Як заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом!" — наголосив Бондаренко.