Наразі немає конфлікту між військовими та DeepState, — Бутусов

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Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування і OSINT-проєктом DeepState, який показує на онлайн-картах просування фронту. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов в інтервʼю "Українській правді".

"Керівництво Збройних сил мене запевнило, що ніяких проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає ніякого. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає", — зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах.

За його даними, питання могла зняти зустріч колективу DeepState з командуванням ОСУВ "Хортиця" щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.