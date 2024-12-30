НКРЕКП має скасувати підвищення тарифу на передачу електроенергії через порушення, — Укрметалургпром

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Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" вимагає від Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувати своє рішення від 19.12.2024 № 2200 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" на 2025 рік", яким збільшило його майже на 30%. Свої вимоги Асоціація пояснює порушенням процедури, відсутністю прозорих розрахунків та ризиками для економіки України, які в собі несе це рішення, передає УНІАН.

"Це порушує принципи прозорості та відкритості процесу ухвалення рішень і викликає сумніви в неупередженості ухваленого рішення. Такий підхід Регулятора свідчить про спрямованість виключно на задоволення інтересів НЕК "Укренерго", при цьому не враховуються реальні потреби споживачів. Зокрема, включення до тарифу витрат у розмірі 4,2 млрд грн для погашення боргів НЕК "Укренерго" у 2025 р. виглядає економічно необґрунтованим, особливо в умовах воєнного стану", — йдеться в листі Асоціації.

Також "Укрметалургпром" вимагає опублікувати детальний розрахунок основних статей витрат НЕК "Укренерго", що зумовлюють зростання тарифу, реструктуризувати тіло кредитів НЕК "Укренерго" з метою відтермінування платежів до завершення дії воєнного стану, забезпечити дотримання принципів прозорості та відкритості в подальшому процесі ухвалення рішень.

За підрахунками "Укрметалургпрому", підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до додаткових витрат українських металургійних підприємств на суму понад 1,6 млрд грн щорічно.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 528,57 до 686,23 грн/МВт-год (+30%). У Національній асоціації добувної промисловості назвали рішення НКРЕКП непрозорим і необґрунтованим. Федерація роботодавців України зазначила, що витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу електроенергії зростуть на 13 млрд грн.