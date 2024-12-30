Колишня дружина волонтера Кошельника звинуватила його в розтраті волонтерських коштів, - ЗМІ

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Учасниця шоу "Холостяк", колишня дружина волонтера і блогера Дениса Кошельника, Анна Павловна в інтерв'ю Марічці Довбенко на YouTube-каналі "У ліжку" заявила, що кошти, які Кошельник збирав на ЗСУ, він програвав у гральні автомати, передає gordonua.com.

"Він сказав мені: "Скажи своїм підписникам, що це ти за свій рахунок зняла квартиру". Тому що він збирав гроші на ЗСУ, а сам їх витрачав не туди. Він постійно прикривався мною. Я збирала посилки, він сидів у машині, курив, грав в автомати й програвав донати на автоматах", – розповіла вона.

Анна Павловна зауважила, що була свідком шахрайських дій із боку Кошельника.

"Там були схеми. Ми дуже сварилися через це. Я намагалася пояснити, що так не треба робити", – зазначила ексучасниця шоу.

Вона розповіла, що Кошельник здійснював щодо неї фізичне й моральне насильство: напав на неї з ножем, ставив її на коліна, хапав за волосся і змушував говорити, що вона "хвойда", а також розбив телефон і виставив у самих трусах із квартири.

Анна Павловна зазначила, що на неї вже посипалися звинувачення, що нібито це вона взяла кошти, щоб спаплюжити ім'я відомого волонтера. Жінка відкинула ці твердження й закликала підписників Кошельника запитати, "звідки в нього в перший рік війни взялося біле авто BMW".

"І взагалі, за що він живе? Він же не заробляє, реклами не робить. Ну, я то знаю, за що. А ви знаєте?" – сказала вона.