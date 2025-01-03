Нова розробка Сталевого фронту: панцири для Patriot від інженерів Метінвест

Related video

Метінвест в рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова налагодив виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot. Компанія вже виробляє сталеві екрани для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі сили оборони отримали понад таких 300 екранів. Метінвест повідомляє, що новою розробкою став захист для американських ЗРК Patriot, які захищають небо над Україною.

"Захисники неба теж потребують надійного захисту. Оскільки це один із головних напрямів ініціативи Сталевий Фронт, в якому ми маємо великий досвід, недивно, що саме нам довірили таку відповідальну місію. За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі Метінвесту щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО", — відзначив керівник напряму сталевого виробництва Метінвесту для потреб української армії, операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Новий виріб — це бронепанцир для мозкового центру ЗРК Patriot, модуля управління комплексом MIM-104, що керує системою протиповітряної оборони від уламкових уражень. Його виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень. Панцир складається з майже 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО. Загальна вага панцира перевищує 2,6 тонни, проте жодним чином не впливає на функціональність чи мобільність комплексу.

Над створенням панцира для ЗРК Patriot працювала команда проєктних інженерів, які курували роботу токарів, слюсарів, механозбірників та електрогазозварювальників. Система Patriot — зенітний ракетний комплекс. Серцевиною системи є радар AN/MPQ-53 Patriot, іменем якого й назвали увесь комплекс. Це багатоцільова радіолокаційна станція з пасивною фазованою антенною решіткою (ПФАР), що працює у G або H-діапазонах.

Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Максимальна дальність виявлення повітряних цілей становить 170 км. Сталевий фронт Ріната Ахметова — ініціатива бізнесмена, що об’єднує допомогу його бізнесів Силам Оборони. Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметова на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищує 10,6 млрд грн.