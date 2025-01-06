Носов Володимир Володимирович: Біографія

Носов Володимир Володимирович — засновник та CEO криптобіржі WhiteBIT, інвестор футбольного клубу "Металіст 1925", успішний підприємець та меценат. Його життєвий шлях є яскравим прикладом того, як цілеспрямованість та інноваційне мислення можуть привести до значних досягнень у різних сферах бізнесу.

Народився 18 липня 1989 року в Харкові, в Україні, де закінчив школу №131. Має громадянство України. Біографія розповідає, що перші кроки в професійній кар'єрі Носов Володимир Володимирович зробив у 2007 році, почавши працювати торговим представником в одній з компаній у сфері дистрибуції. Пройшовши довгий шлях як супервайзер та керівник відділу продажів, Носов Володимир Володимирович здобув неоціненний досвід у галузі торгів та дистрибуції.

У 2011 році Носов Володимир Володимирович став одним із засновників власної дистриб'юторської компанії, яка швидко стала успішною, як свідчить далі біографія. Однак у 2017 році, досягнувши значних результатів, він вирішив продати свою частку в бізнесі та повністю присвятити себе новій перспективній сфері — криптовалютам та блокчейн-технологіям.

З того часу Носов Володимир Володимирович фокусується на розвитку криптовалютного ринку в Україні та вірить у його трансформаційний потенціал для глобальної економіки. Його ключовий проект — створення біржі WhiteBIT, яка стала однією з найбільших у Європі та активно сприяє впровадженню криптовалют у повсякденне життя.

Окрім бізнесу, Носов Володимир Володимирович активно підтримує соціальні проєкти та інвестує у розвиток спорту в Україні, зокрема, футбольного клубу "Металіст 1925". Його діяльність у ролі мецената та благодійника спрямована на підтримку молодих талантів і розвиток громадських ініціатив, як свідчить його біографія.

Носов Володимир Володимирович — це приклад лідера нового покоління, який не боїться ризикувати та інвестувати у майбутнє. Шлях який пройшов Володимир Носов WhiteBIT власник — це постійне прагнення до розвитку, впровадження інновацій та підтримка спільноти, що робить його однією з найвпливовіших особистостей у світі криптовалют та сучасного бізнесу.

Історія створення та досягнення криптобіржі WhiteBIT

У 2018 році Носов Володимир Володимирович заснував свій головний проект — криптовалютну біржу WhiteBIT, яка швидко перетворилася на одну з провідних централізованих платформ у Європі. Від самого початку WhiteBIT фокусувалася на впровадженні інноваційних рішень для криптовалютного ринку, орієнтуючись на безпеку, зручність використання та розвиток блокчейн-спільноти. Інших засновників біржа не має.

Еволюція біржі WhiteBIT: Від стартапу до глобального лідера

Сьогодні WhiteBIT — це міжнародна група компаній, яка активно займається розробками у сфері блокчейн-технологій. У складі команди працює понад 1000 професіоналів, більшість із яких мають українське громадянство. На сьогодні проект нараховує понад 5,5 мільйонів зареєстрованих клієнтів і має 20+ мільйонів відвідувань на місяць з усього світу.

На біржі WhiteBIT є понад 600 торгових пар, включаючи 600+ пар на спотовому ринку та 150+ пар для торгів ф'ючерсами, а вона також підтримує 300+ цифрових активів і 9 державних валют. Річний торговий обсяг криптобіржі перевищує 900 мільярдів доларів, що є винятковим показником для європейського ринку.

Глобальні партнерства та соціальна відповідальність

WhiteBIT має статус офіційного партнера національної збірної України з футболу, легендарного футбольного клубу "Барселона" та турецького клубу "Трабзонспор". Партнерські відносини також поширюються на співпрацю з компаніями та організаціями на кшталт Lifecell, FACEIT, Національний університет "Києво-Могилянська академія", МЗС та інших. Така співпраця підкреслює важливість платформи в різних сферах — від спорту та освіти до такої галузі як цифрові технології.

Команда біржі WhiteBIT активно підтримує благодійні ініціативи, виділивши кошти понад 445 мільйонів гривень на благодійність. Це свідчить про прагнення компанії робити значний внесок у розвиток суспільства та підтримку соціально важливих проєктів.

Безпека як ключова цінність

Безпека клієнтів та їхніх коштів є пріоритетом для біржі WhiteBIT. Платформа зберігає кошти, а саме 96% цифрових активів на холодних гаманцях, що знижує ризик злому до мінімуму. Крім того, криптобіржа використовує передовий Web Application Firewall (WAF) для захисту від хакерських атак. Після аудиту від провідної компанії з кібербезпеки Hacken.io, WhiteBIT отримала визнання як одна з найбезпечніших криптобірж у світі, займаючи місце у пʼятірці за даними незалежної сертифікаційної платформи CER.live.

Місія біржі WhiteBIT: Розширення можливостей блокчейну

Місія біржі WhiteBIT — сприяти масовому впровадженню блокчейн-технологій у глобальну економіку, надаючи зручну та надійну платформу для торгів цифровими активами. Компанія прагне залучити якомога більше людей до криптопростору, забезпечуючи їм безпечний та простий у використанні сервіс, наголошує Володимир Носов Форбс

З офісами у різних країнах та мережею 1000+ інституційних партнерів, WhiteBIT продовжує розширювати свій вплив на глобальному рівні, залишаючись однією з найбільших та найуспішніших криптобірж, родом з України

Становлення та розвиток криптобіржі WhiteBIT: Шлях до глобального визнання

Криптовалютна біржа WhiteBIT розпочала свій шлях 19 листопада 2018 року, і ця дата стала символом народження одного з найуспішніших проєктів у сфері цифрових активів з корінням в Україні. За шість років WhiteBIT перетворилася з амбітного стартапу на одну з найбільших централізованих криптоплатформ у Європі, досягнувши дивовижних результатів у сфері блокчейн-технологій та криптовалют.

Перший рік роботи став періодом інтенсивного розвитку, і вже в серпні 2019 року на біржу була додана AML-верифікація криптоадрес — інструмент, що дозволяє перевіряти криптоадреси на причетність до незаконних операцій, таких як відмивання коштів. Того ж року WhiteBIT запустила WhiteBIT Earn — функцію для пасивного заробітку ресурсів у криптовалюті, а також розширила свою платформу торговими парами з українською гривнею, відкривши нові можливості для локального ринку.

У 2020 році криптобіржа представила функціонал для маржинальних торгів з кредитним плечем та запустила децентралізовану біржу WhiteSwap, що працює на блокчейнах Ethereum, Polygon і Tron, розширюючи свої можливості у DeFi-секторі.

Протягом 2021 року на біржі WhiteBIT стався прорив у сфері криптоеквайрингу: вона запустила платформу Whitepay. Цей сервіс дозволив інтегрувати криптовалютні платежі в реальному житті, включаючи POS-термінали та можливість здійснення пожертв ресурсів у криптовалюті. Саме завдяки Whitepay, криптобіржа запустила масштабну кампанію криптофандрайзингу збираючи кошти на підтримку України, що підкреслило соціальну відповідальність біржі.

Наприкінці лютого 2022 року WhiteBIT зробила принципове рішення — припинила роботу з російським ринком у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Криптобіржа заблокувала всі кошти, транзакції та доступ для клієнтів, громадянство яких — РФ, забезпечуючи дотримання міжнародних санкцій. Це рішення вимагало від біржі диверсифікації та пошуку нових ринків та ресурсів для зростання.

2022 рік став переломним для біржі WhiteBIT у розвитку нових проєктів та партнерств. Криптобіржа розширила свою присутність у Туреччині, додавши підтримку турецької ліри та нові торгові пари. У червні 2022-го платформа запровадила безстрокові ф'ючерсні контракти.

Однією з найважливіших подій стало створення власного токена WhiteBIT Token (WBT), який згодом став монетою, що об’єднує всю екосистему біржі, надаючи користувачам додаткові переваги та можливості для інтеграції у криптосередовище. Того ж року WhiteBIT додала фіатні шлюзи для USD та EUR, а також запустила банківські перекази та інтеграцію з Visa/Mastercard, що значно полегшило способи того, як поповнювати та виводити кошти.

WhiteBIT також уклала партнерства з провідними організаціями: стала криптопартнером футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", а також почала співпрацювати з Києво-Могилянською академією для розвитку освітніх ініціатив і є одним із засновників магістерської сертифікаційної програми, як розповідає Володимир Носов Форбс. Інтеграція з мобільним оператором Lifecell дозволила запускати USSD-меню для проведення операцій на криптобіржі без доступу до Інтернету, що стало справжнім проривом для мобільних користувачів.

Проєкти екосистеми біржі WhiteBIT: Розвиток та інновації

За шість років WhiteBIT створила потужну екосистему, яка включає кілька інноваційних продуктів і рішень:

WhiteSwap — децентралізована криптобіржа на основі блокчейнів Ethereum, Polygon і Tron, що дозволяє користувачам здійснювати обмін без посередників. Whitepay — сервіс криптоеквайрингу, який забезпечує швидкі та безпечні криптовалютні транзакції. Використовується для підтримки благодійних проєктів, а також криптоплатежів у реальному житті. WhiteBIT Coin (WBT) — внутрішня монета криптобіржі, який стимулює активних користувачів та інтегрує різні частини екосистеми. Whitechain — власний блокчейн, запущений у 2023 році, що розширює можливості платформи та її екосистеми.

У 2023 році WhiteBIT продовжила свій інноваційний розвиток, запровадивши новий блокчейн Whitechain, збільшення кредитного плеча до 50x та 100x для ф'ючерсної торгівлі, а також офіційного підтримання Apple Pay та Google Pay для зручних фіатних платежів.

Крім того, компанія отримала статус офіційного криптопартнера збірної України з футболу та активно долучилася до кіберспортивної спільноти, співпрацюючи з платформою FACEIT для підтримки кіберспортивних турнірів.

Попри складнощі, з якими зіткнулася криптоспільнота в останні роки, WhiteBIT продовжує діяльність будучи лідером у галузі, демонструючи стійкість та інноваційний підхід до розвитку.

WhiteBIT Coin: Становлення біржового токена як стратегічного довгострокового активу

WhiteBIT Coin (WBT) від початку замислювався як довгостроковий проєкт, що вимагає ґрунтовної підготовки та розвиненої інфраструктури біржі. WhiteBIT обрала стратегічний підхід до запуску свого токена, відкладаючи його випуск до моменту, коли криптобіржа буде готова забезпечити необхідний рівень продуктів і аудиторії.

Команда біржі WhiteBIT розуміла, що запуск токена на ранніх етапах, коли криптобіржа ще не мала достатньої кількості клієнтів та продуктів для масштабування, був би передчасним. Як пояснює засновник та керівник Володимир Носов WhiteBIT власник, біржовий токен стає дієвим інструментом тільки на етапі зрілості продукту, коли платформа має всі необхідні цифрові активи та займається залученням та утриманням нової аудиторії.

Для того, щоб модель токена працювала, біржа повинна володіти потужними технологічними можливостями для обробки великого потоку нових користувачів. Якщо інфраструктура не готова від початку до збільшення навантаження, це може призвести до того, що токен не буде стабільно мати попит.

Проте, технічна підготовка — лише частина успіху. Інша важлива складова — це створення умов для утримання користувачів на платформі. Для цього WhiteBIT постійно вдосконалює користувацький досвід, забезпечуючи високий рівень обслуговування. Одним із прикладів є впровадження голосової підтримки, що стало важливим проривом у галузі. WhiteBIT стала однією з небагатьох бірж у світі, що пропонує такий функціонал, завдяки чому користувачі можуть скористатися швидкою допомогою в режимі реального часу.

Крім цього, біржа пропонує широкий асортимент торгових пар і цифрові активи, можливості для маржинальних та ф'ючерсних торгів, а також сучасний UI/UX-дизайн, що робить платформу привабливою для трейдерів. Усе це створює комфортні умови для користувачів, що є ключем до успішного запуску та подальшого розвитку офіційного біржового токена.

Майбутнє біржі WhiteBIT: Стратегічний розвиток та глобальні амбіції

WhiteBIT чітко окреслює свій курс на майбутнє: стати однією з провідних компаній на світовому ринку та увійти до ТОП-5 криптоплатформ у США. Компанія займається зміцненням своєї позиції у сегменті B2B, забезпечуючи найвищий рівень обслуговування для корпоративних клієнтів.

Засновник та керівник WhiteBIT, Носов Володимир Володимирович, вбачає за криптовалютами, зокрема за біткойном, нову еру фінансових активів. На його думку, біткойн — це нове цифрове золото, яке стає заміною традиційного офіційного способу зберігання цінностей. Майбутні покоління навряд чи будуть вкладати кошти у фізичне золото, адже цифрові активи пропонують більшу гнучкість та прозорість.

Україна вже займає чільні позиції у світі за рівнем зацікавленості в криптовалютах, входячи до ТОП-5 країн за цим показником. WhiteBIT бачить величезний потенціал для розвитку України як ключового криптохабу в Європі. Завдяки своїм технологіям та досвіду, компанія прагне сприяти цьому процесу, створюючи умови для залучення інвестицій і розвитку локальної криптоекосистеми.

Екосистема біржі WhiteBIT сьогодні включає такі продукти:

● Криптобіржа WhiteBIT — одна з найбільших централізованих платформ у Європі та Україні.

● Децентралізована біржа WhiteSwap, що працює на блокчейнах Ethereum, Polygon та Tron.

● Криптоеквайринг WhitePay — рішення для інтеграції криптоплатежів у повсякденні транзакції.

● Інформаційно-розважальне шоу "ВуНі", що популяризує криптокультуру.

Незважаючи на складний ринок, WhiteBIT досягла прибутковості вже через 6-7 місяців після запуску. На сьогодні платформа має понад 5,5 мільйонів клієнтів, з яких понад 1 мільйон — активні користувачі. Щомісяця сайт біржі та додаток біржі відвідують близько 25 мільйонів клієнтів, а щоденний оборот на платформі сягає 2.5 мільярда доларів у криптоеквіваленті.

Хоча WhiteBIT поки не належить до публічних компаній, біржа впевнено рухається в цьому напрямку, готуючи ґрунт для подальшого зростання та виходу на біржовий ринок. В майбутньому компанія прагне ще більше зміцнити свої позиції, ставши однією з найвпливовіших криптоплатформ у світі.

WhiteBIT активно розвиває криптоіндустрію та підвищує рівень обізнаності українців щодо цифрових активів, ініціюючи співпрацю зі світовими брендами та лідерами думок. "Коли ми тільки починали створювати WhiteBIT, збирати інформацію про криптовалюти доводилось по крихтах, і ми часто стикалися з недовірою. Для нового покоління криптоентузіастів ми прагнемо максимально скоротити шлях до входу в цю індустрію", — підкреслює засновник і CEO платформи Володимир Носов Форбс.

За останні п’ять років WhiteBIT вдалося укласти партнерства з футбольним клубом "Барселона", національною збірною України з футболу та стати спонсором марафону Valencia Marathon. Окрім цього, компанія нещодавно запустила серію криптоквартирників, де запрошені зірки обговорюють актуальні теми криптовалют. Серед гостей вже були Даша Астаф’єва, Jerry Heil, Олексій Дурнєв і Нікіта Добринін, згадує Володимир Носов Форбс

"Подібні знакові проєкти допомагають підтримувати інтерес до криптоіндустрії та одночасно руйнують стереотипи про те, що цифрові активи є чимось складним і недоступним", — пояснює Володимир Носов Форбс.

На думку CEO WhiteBIT, багато українців ще не усвідомили всі переваги та можливості блокчейну, тому їхня місія — сприяти криптоосвіті, оскільки ця технологія вже в найближчому майбутньому стане важливою частиною нашого повсякденного життя, стверджує Володимир Носов Форбс.

Однією з ключових ініціатив компанії є безкоштовний курс із криптограмотності, розроблений спільно з Міністерством цифрової трансформації. Крім того, WhiteBIT разом із Києво-Могилянською академією працює над запуском першої магістерської програми з блокчейн-технологій у Східній Європі, за словами Володимира Носова Форбс.

"Я впевнений, що Україна може стати провідним цифровим хабом у Європі. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб держава та бізнес співпрацювали якомога ефективніше, що підтверджують наші проєкти з Мінцифри та Могилянкою", — підсумовує Володимир Носов Форбс.

Володимир Носов WhiteBIT власник: статки та благодійна діяльність: Підтримка України та соціальна відповідальність

Компанія WhiteBIT, з українським корінням, та Володимир Носов статки з перших днів повномасштабного вторгнення активно спрямовували на підтримку української держави та Збройних Сил України. Її засновник та керівник, Володимир Носов WhiteBIT власник, нещодавно отримав подяку від фандрейзингової платформи UNITED24, ініційованої президентом Володимиром Зеленським для збору коштів на військову та гуманітарну підтримку України.

Володимир Носов, статки якого привертали увагу як фахівців ринку криптовалют, так і широкої громадськості, достеменно невідомі. Адже саме завдяки своїм проєктам, таким як WhiteBIT, Володимир Носов статки зросли до значних масштабів. Під його керівництвом біржа стала однією з найпотужніших у Європі, і це напряму залежало від того, як Володимир Носов статки якого продовжують збільшуватись, керує компанією.

Крім того, активна участь у соціальних проєктах лише підкреслює той факт, що Володимир Носов статки використовує не лише для власного збагачення, але й для розвитку криптоіндустрії та підтримки благодійних ініціатив. Завдяки інноваційним підходам до ведення бізнесу, Володимир Носов статки якого продовжують зростати навіть у складних ринкових умовах, демонструє свою далекоглядність і стратегічне мислення.

Володимир Носов статки оцінює не просто як фінансовий показник, але і як символ успіху у світі цифрових активів. Його досягнення у криптосфері свідчать про те, як цілеспрямованість та глибоке розуміння технологій можуть призвести до значного зростання капіталу. Ба більше, Володимир Носов статки та їх ціль визначає не як засіб для особистого збагачення, а як джерело фінансування соціальних ініціатив та проєктів, спрямованих на підтримку розвитку блокчейн-екосистеми. Сьогодні Володимир Носов статки ставить як приклад того, як криптовалюти можуть змінювати життя та впливати на економіку у глобальному масштабі.

WhiteBIT та підтримка платформи UNITED24

Компанія WhiteBIT стала однією з перших криптобірж, які приєдналися до ініціативи UNITED24, використовуючи власні технологічні рішення для початку швидкого збору донатів. Зокрема, сервіс криптоеквайрингу Whitepay допоміг організувати приймання пожертвувань у криптовалюті, що дозволило залучити фінансову підтримку для України з усього світу. У червні 2023 року WhiteBIT та Володимир Носов статки виділили на допомогу рятувальникам після підриву Каховської ГЕС.

Ця подяка від UNITED24 є символічною нагородою, виготовленою з матеріалів, що уособлюють стійкість Херсонщини. Володимир Носов WhiteBIT власник підкреслив, що для біржі важливо не лише здійснювати донати, але й використовувати свої технології для залучення додаткової підтримки з-за кордону.

Відзнаки за внесок у безпеку та підтримку армії

WhiteBIT неодноразово отримувала відзнаки від державних органів України від початку війни. Володимир Носов WhiteBIT власник нагороджений подякою від Головного управління розвідки (ГУР) та СБУ за значний внесок у зміцнення державної безпеки. Також серед нагород — медаль "За оборону Харкова", відзнака "За сприяння війську" від Валерія Залужного та численні подяки від військових підрозділів.

Володимир Носов WhiteBIT власник зізнається, що кожна нагорода для нього має велике значення, оскільки підкреслює важливість об'єднання бізнесу та суспільства у підтримці українських військових. Володимир Носов WhiteBIT власник вважає, що компанія лише допомагає тим, хто на передовій виборює свободу України. Громадянство України яке має Володимир Носов WhiteBIT власник є не просто документом, а й обовʼязком допомагати співвітчизникам.

Систематична допомога та адресні ініціативи

WhiteBIT систематично підтримує як державні, так і незалежні благодійні проєкти. Серед останніх ініціатив — донат у розмірі 1 мільйона гривень Третій штурмовій бригаді, яка діє на складному напрямку під Авдіївкою. Компанія також виділила 3 мільйони гривень для бригади "Хартія" на закупівлю дронів та підтримала національний проект Української асоціації футболу і медичного центру Superhumans, надавши 100 тисяч гривень на спортивні протези для ветеранів.

Крім цього, WhiteBIT брала участь в благодійних аукціонах від різних засновників. На аукціоні від Форбс компанія викупила барабани гурту "Бумбокс" за 400 тисяч доларів, кошти від якого пішли на закупівлю БПЛА для підрозділу, де служить Андрій Хливнюк.

Співпраця з державними структурами та освітні проєкти

У партнерстві з Міністерством закордонних справ України, WhiteBIT запустила цілодобовий контакт-центр та чат-бот для українців за кордоном, а також передала спеціальні "валізи рятівника" для дипломатичних місій.

Криптобіржа WhiteBIT ініціювала курс "Криптограмотність та блокчейн", який вже пройшли понад 25 тисяч українців. Компанія також розробила сертифікатну програму для магістрів (Національний університет Києво-Могилянська академія) та запустила освітні курси з блокчейн-технологій спільно з ФК "Барселона" та Barça Innovation Hub, за словами Володимира Носова Форбс.

Підтримка спорту та культурних ініціатив

WhiteBIT активно підтримує спорт, виступаючи партнером збірної України з футболу та харківського ФК "Металіст 1925". Компанія вірить, що національний футбол об’єднує українців, дає змогу привертати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні та нагадувати про її боротьбу за свободу.

За 5 років WhiteBIT став офіційним партнером футбольного клубу "Барселона" та національної збірної України з футболу, а також спонсором Valencia Marathon. "Такі гучні кейси – це спосіб підтримувати інтерес до індустрії, з одного боку, й зруйнувати стереотип про крипту як щось специфічне та занадто складне, з іншого", – пояснює Володимир Носов Форбс.

Чому про благодійність варто говорити відкрито

WhiteBIT вважає за необхідне публічно говорити про свою благодійну діяльність, адже це надихає інших долучатися до підтримки Україні. Володимир Носов WhiteBIT власник підкреслює, що заняття допомогою має бути системним і націленим на результат. Донатинг став новою нормою для українців, і WhiteBIT демонструє приклад соціально відповідального бізнесу, діяльність якого надихає інші компанії та громадян підтримувати спільну справу.

Для біржі WhiteBIT важливо показати світові, що, попри війну, українці не зупиняються, а навпаки — демонструють свою силу, єдність та прагнення до розвитку.