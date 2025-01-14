ЄС не висловлював офіційної позиції ані "за", ані "проти" будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС
Серед членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.
Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання, повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"ЄС не висловив офіційної позиції ні за, ні проти будівництва нових блоків Хмельницької АЕС. Я чітко сказала це у своєму інтерв'ю "Європейській правді" ще в грудні. (…) Будувати чи ні додаткові ядерні потужності в Україні — це рішення української влади", — зазначила Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Вона додала, що загалом серед держав — членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.
За словами Матернової, Україна не може розраховувати на фінансування атомного будівництва з боку ЄС і його фінансових установ.
"Нині ЄС не фінансує будівництво атомних електростанцій. Це стосується і АЕС в Україні. І це теж стосується фінансування європейськими фінансовими установами", — наголосила посол.