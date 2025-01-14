ЄС не висловлював офіційної позиції ані "за", ані "проти" будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС

Серед членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.

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Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання, повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"ЄС не висловив офіційної позиції ні за, ні проти будівництва нових блоків Хмельницької АЕС. Я чітко сказала це у своєму інтерв'ю "Європейській правді" ще в грудні. (…) Будувати чи ні додаткові ядерні потужності в Україні — це рішення української влади", — зазначила Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що загалом серед держав — членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.

За словами Матернової, Україна не може розраховувати на фінансування атомного будівництва з боку ЄС і його фінансових установ.

"Нині ЄС не фінансує будівництво атомних електростанцій. Це стосується і АЕС в Україні. І це теж стосується фінансування європейськими фінансовими установами", — наголосила посол.