На заступника керівника Одеської облпрокуратури Раковича зобов"язали відкрити кримінальне провадження, — рішення ВАКС

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Заступник керівника прокуратури Одеської області Максим Ракович та його колишня дружина, а нині співмешканка Валентина Ракович, стали фігурантами кримінального провадження. Як пише агентство УНІАН, Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП відкрити щодо них кримінальне провадження за статтями 368-5 КК України "Незаконне збагачення" та 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації". Мова йде про ймовірні активи на чималу суму – понад 52 млн грн.

Фрагмент рішення ВАКС. Скріншот з сайту УНІАН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

Справу відкрили після звернення до ВАКС громадської антикорупційної організації "Братерство захисників". Спершу представники ГО написали повідомлення про вчинення правопорушення до Спеціальної антикорупційної прокуратури, але там відмовився давати справі хід. Після цього, антикорупціонери подали позов вже до Вищого антикорупційного суду, і той повністю погодився з аргументами активістів, зобов’язавши САП відкрити кримінальне провадження.

"Викладені у поданій Скаржником до САП заяві містяться обставини про те, що, окрім іншого, наявна реальна обґрунтована ймовірність того, що зазначені в заяві активи на суму орієнтовно 52 млн. 602 тис. 428 грн. були набуті за рахунок незаконних коштів, отриманих у період виконання заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 функцій держави, а оформлені вони на близьких осіб прокурора лише для видимості (маскування). Зазначені обставини можуть свідчити про те, що прокурор як суб`єкт декларування та особа, уповноважена на виконання функції держави, вчинив кримінальні правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 368-5 КК України "Незаконне збагачення" та ст. 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації", — цитує УНІАН рішення ВАКС.

Фрагмент рішення ВАКС. Скріншот з сайту УНІАН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

Фрагмент рішення ВАКС. Скріншот з сайту УНІАН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

Як нагадує УНІАН, те, що родина Раковичів може жити не за статками, наприкінці минулого року виявили ЗМІ. Так, у серпні 2023 матір прокурора Наталя Ракович оформила на себе будинок площею 274,5 кв.м у Санжійці Одеської області, розташований за кілька хвилин ходьби від узбережжя. Окрім того, тоді ж на неї було записано квартиру в Одесі, площею близько 100 квадратних метрів. На його тещу у 2023 році було оформлено квартиру в Одесі площею 94,7 квадратних метрів. Окрім того, у неї вже був будинок в м.Білгород- Дністровський і в 69 квадратних метрів у ЖК "Французький" в Одесі.

Маєток біля моря сім"ї Ракович. Колаж з сайту УНІАН з посиланням на stopcor.org та ТГ-канал Absolution

"До речі раніше, у 2018 році, мати й батько заступника одеського облпрокурора зробили йому несподівані подарунки – по 650 тис грн кожен. Цікаво, що хоч після цього, у 2019 році Максим та Валентина Раковичі розлучилися, формально, згідно декларації, вони увесь час проживають разом. Більше того, коли пішов із життя батько Максима Микола Ракович (до слова – він, як і його син, все життя пропрацював у органах прокуратури), то чималий спадок (зокрема 7,4 млн грн та недешеву нерухомість) він залишив не сину, а його колишній дружині", — йдеться у матеріалі УНІАН.

Після рішення ВАКС САП відкрила щодо Раковичів два окремі провадження — 42024000050000039 – за фактом набуття активів, вартість яких значно перевищує їх законні доходи, та 42024000050000040 – за фактами умисного внесення в декларації фігурантів завідомо недостовірних відомостей.

Якщо факти щодо внесення в декларацію недостовірних відомостей підтвердяться, фігурантам справи загрожує штраф від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У випадку підтвердження фактів незаконного збагачення — покаранням може стати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, за даними УНІАН, у 2021 році Максим Ракович заповнював так звану "Анкету доброчесності прокурора". У ній він особисто підписався, що рівень його життя відповідає наявному у нього та членів сім’ї майну і одержаним доходам. Тепер давати оцінку цим словам буде розслідування НАБУ.