1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара: визначено переможців третьої грантової програми

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Переможці третього конкурсу на здобуття цільових грантів від Фонду Вадима Столара у межах програми "Грант на важливу справу" отримають разову допомогу в межах 1 000 000 гривень загального фінансування на реалізацію своїх проєктів. Про це йдеться в сюжеті Новини.Live.

"Під час підготовки третьої програми було вирішено сфокусуватися на ініціативах щодо надання безпосередньої допомоги захисникам та захисницям. Тож учасники подавали проєкти зі створення та оснащення кабінетів для надання психологічної допомоги та фізичної реабілітації військовослужбовцям – учасникам бойових дій. Конкурсна комісія обирала з-понад 100 кандидатів. Ухвалити рішення було важко, але зрештою ми визначили переможців. Один мільйон гривень отримають Нікольська селищна рада та Благодійний фонд "Відновлення духу". Дякую вам за вашу роботу!" – заявила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Нікольська селищна рада буде реалізовувати проєкт, в якому захисникам надаватиметься психологічна підтримка та соціалізація шляхом проведення спеціальних курсів і майстеркласів. Зокрема – з метою запобігання проявів посттравматичного синдрому.

"Хочу висловити слова подяки Фонду Вадима Столара від імені Нікольської селищної ради за те, що наша громада перемогла у цьому надважливому проєкті з підтримки наших військовослужбовців та ветеранів", – зазначив голова Нікольської селищної ради Василь Мітько.

Фонд "Відновлення духу" в межах наданого гранту проводитиме заходи щодо відновлення військових, які отримали мінно-вибухові травми, за персонально розробленими для кожного з них планами.

"Наша організація спеціалізується на медичній, фізичній, психологічній реабілітації українських героїв. І ми обіцяємо, що докладемо всіх зусиль, аби поліпшити якість їхнього життя", – підкреслила керівниця проєктів БФ "Відновлення духу" Марія Косенко.

"Вже третій рік поспіль ми реалізуємо грантову програму, яка дозволяє розширити можливості Фонду з допомоги людям під час війни. У цій співпраці ми допомагаємо неприбутковим організаціям втілювати їхні проєкти. Внаслідок чого необхідну підтримку одержують ще більше українців", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Нагадаємо, перша грантова програма Фонду стосувалася фізичної реабілітації українців, що постраждали від війни. Друга фокусувалася на психоемоційному відновленні військових та цивільних. Щоразу переможці конкурсу отримують фінансування представлених проєктів на загальну суму 1 мільйон гривень. Загалом за час існування програми "Грант на важливу справу" учасники отримали вже 3 мільйони гривень.