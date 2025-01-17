"Укренерго" офіційно спростувала заяви депутата Железняка про розподілену генерацію

Related video

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що дані про загальну потужність децентралізованої генерації, опубліковані в ЗМІ та поширені народним депутатом Ярославом Железняком, є неповними та некоректними. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, повідомляє ТСН.

"Сьогодні у деяких телеграм-каналах та ЗМІ була опублікована інформація щодо загальної потужності збудованих в Україні упродовж минулого року об’єктів децентралізованої генерації. Коротко пояснимо, чому наведені (зокрема, і з посиланням на "Укренерго") дані – не є остаточними", — повідомили в держкомпанії.

У Укренерго пояснили, що їхня статистика не включає зокрема установки, підключені до внутрішніх мереж споживачів і призначені виключно для їхнього енергозабезпечення без видачі потужності в об’єднану енергосистему.

А також резервні газові установки, які використовуються у разі аварійних ситуацій та не заявляли про підключення до енергосистеми.

А також потужності генеруючих об’єктів, які вже побудовані та підключені, але ще офіційно не введені в експлуатацію.

"Оцінювати обсяги децентралізованої генерації, спираючись виключно на дані "Укренерго", некоректно. Наша статистика не враховує значну частину таких установок", – зазначили в компанії.

У НЕК також підкреслили, що готові надавати бізнесу та промисловим підприємствам підтримку для підключення генеруючих установок до ринку електроенергії України.

"За нинішніх умов енергосистемі потрібен кожен мегават. Ми заохочуємо підприємства ставати частиною ринку електроенергії, щоб сприяти стабільності енергосистеми країни", – додали у пресслужбі компанії.

Як відомо, станом на кінець 2024 року загальна потужність розподіленої газової генерації за офіційними даними становила 967 МВт.