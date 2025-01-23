Смартфони серії Redmi Note 14 з АІ-функціями – в Алло від 7 499 гривень

В Алло стартував продаж смартфонів серії Redmi Note 14 з доступними інноваціями в кожній із п'яти нових моделей. Серія Redmi Note 14 – справжній хіт 2025 року, ці смартфони встановлюють новий стандарт у своїй категорії, пропонуючи українській аудиторії кращі функції.

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Новинки мають камери з розширеними інструментами штучного інтелекту для отримання світлин професійного рівня навіть вночі. Вони пропонують неперевершену надійність конструкції, ємні акумулятори, потужні нові чипсети для продуктивної та швидкої роботи – від відеодзвінків до мобільних ігор, а також 6,67-дюймовий яскравий екран з частотою оновлення 120 Гц з технологією захисту очей під час тривалої роботи чи користування за недостатнього освітлення. А ще – встановлений Google Gemini та кілька корисних АІ-функцій – від пошуку до вирізання об'єктів на світлинах.

Redmi Note 14 – стиль та естетика https

Смартфони забезпечені слотом для двох SIM-карток, NFC-модулем, вбудованим в екран сканером відбитків пальців, а також АІ-розблокуванням за обличчям. Новинки, за винятком Redmi Note 14 5G, підтримують запис відео одночасно на фронтальну та основну камери. До 3 лютого смартфони можна придбати в Алло з вигодою до 2000 гривень.

У Redmi Note 14 Рro+ 5G (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) відбувся глобальний дебют 4-нм процесора Snapdragon 7s Gen 3, який забезпечує швидкодію пристрою. З вигнутим CrystalRes-AMOLED-екраном, що має роздільну здатність 1,5 К та пікову яскравість до 3000 ніт, чудові враження від перегляду та роботи забезпечено. Акумулятор на 5110 мА•год здатен працювати навіть за низьких температур та підтримує гіперзарядку 120 Вт. Модель має 200 Мп основну камеру з АІ та OIS, 8 Мп ультраширококутну, 2 Мп макро- та 20 Мп фронтальну камери, причому можна знімати із 4х-зумом без втрати якості зображення. Новинка пропонує АІ-інструменти для редагування світлин, фільмування, субтитрів та інших завдань, які раніше були доступними лише для преміальних моделей. Модель має найвищий стандарт захисту IP68. Redmi Note 14 Prо+ 5G доступний у чорному, блакитному та фіолетовому кольорах, його вартість становить 16 999 та 19 999 гривень залежно від конфігурації.

Redmi Note 14 Рro 5G (8+256 ГБ) з вигнутим CrystalRes-AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5 К та піковою яскравістю до 3000 ніт забезпечує деталізацію та чудові враження від комфортного перегляду. Новинка працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300-Ultra та має ємний акумулятор на 5110 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Основна камера на 200 Мп з АІ та оптичною стабілізацією пропонує розширені параметри масштабування для кожної важливої деталі, а фронтальна камера на 20 Мп відповідає за якісні селфі. Новинка також має найвищий стандарт захисту від вологи та пилу IP68. Вартість Redmi Note 14 Рro 5G становить 14 499 гривень, модель доступна у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах.

Redmi Note 14 Рro (8+256 ГБ) має вигнутий FHD+-екран, чипсет MediaTek Helio G100-Ultra та акумулятор на 5550 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Модель отримала 200 Мп АІ-камеру з оптичною стабілізацією та розширеними параметрами масштабування і 32 Мп фронтальну камеру для селфі. Смартфон має захист від вологи та пилу за стандартом IP64 та посилену конструкцію корпусу. Вартість новинки становить 10 999 гривень, а вибрати можна з чорного, блакитного та фіолетового кольорів.

Redmi Note 14 (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) має плаский FHD+-AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 × 1080 та піковою яскравістю до 1800 ніт. Модель працює на базі чипсета MediaTek Helio G99-Ultra та має емний акумулятор 5550 мА•год з підтримкою турбозарядки 33 Вт. Цей смартфон має 108 Мп основну камеру для чіткої деталізації світлин, а також фронтальну камеру на 20 Мп. Новинка захищена від вологи та пилу за стандартом IP54. Redmi Note 14 – це найкращий вибір за доступною ціною 7 499 та 8 499 гривень (залежно від конфігурації), можна вибрати з-поміж чорного, блакитного чи фіолетового кольорів.

Redmi Note 14 5G (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) має плаский FHD+-AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 × 1080 та піковою яскравістю до 2100 ніт. Новинка працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 7025-Ultra та має акумулятор на 5110 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Основна камера новинки – сенсор на 108 Мп з OIS та EIS для чіткої деталізації світлин та підтримкою 3х-зуму без втрати якості. Крім того, є 8 Мп ультраширококутна та 2 Мп макрокамери, а також селфі-камера на 20 Мп з ширококутним 0,8х-зумом для великих колективних світлин. Модель має захист від пилу та вологи за стандартом IP64. Якісний виконавець Redmi Note 14 5G доступний у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах, а його вартість становить 8 999 та 9 999 гривень – залежно від конфігурації.

Моделі Redmi Note 14 вирізняються камерами

Всі моделі серії Redmi Note 14 можна оглянути дистанційно завдяки сервісу відеоконсультацій в Алло. Сервіс доступний щодня з 10:00 до 20:00, відповідна кнопка знаходиться на картці товару. Експерт Алло продемонструє новинки та розповість про їхні характеристики.

Redmi Note 14 – захоплення з першого погляду

Новинки завезено офіційно, вони мають гарантію виробника 12 місяців. Покупцям буде нараховано кешбек за програмою лояльності Алло Гроші, який можна витратити на вигідні покупки навушників, павербанків чи інших аксесуарів. Під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka, тобто купити товар з подвійною вигодою. Діє й програма кредитування та оплати частинами, а при оформленні замовлення на allo.ua і в мобільному застосунку доступна безкоштовна доставка товарів в точки видачі маркетплейсу Алло, які розташовані у понад 100 містах України.

Довідка

Алло – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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