The New York Times спрогнозувало, як з приходом до влади Трампа зміниться розклад сил в Україні

На тлі падіння рейтингу підтримки президента України Володимира Зеленського та повернення до влади Дональда Трампа, українська політика зазнає значних змін. Найбільше серед опозиційних лідерів зараз виділяється Юлія Тимошенко, яка активно працює над завершення війни в Україні. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, передає "Телеграф".

Як пише видання, колишня прем’єр-міністерка України нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона, де була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолію на інавгурації Дональда Дж. Трампа та зустрічалася з його командою, що свідчить про її прагнення досягти нового рівня взаємодії зі США та щонайшвидшого досягнення мети Трампа завершити війну в Україні.

Зростаюча популярність опозиції, поряд із падінням довіри до Зеленського, створює нові політичні виклики для чинного президента. Наприклад, за останніми соціологічними даними, рейтинг Тимошенко на президентських виборах є 12,6%, що робить її популярною фігурою в країні.

"Стрімко зростаюча популярність, яку він (Зеленський, — ред.) мав на початку війни, з рейтингом схвалення близько 90%, сильно падає. Останнє опитування показує, що підтримка впала майже до 50%, і що вона опускається ще нижче в опитуваннях, які оцінюють його популярність у порівнянні з потенційними конкурентами, якби вибори проводилися після угоди про припинення вогню з Росією", — пише The New York Times.

Активна участь української опозиції у міжнародних заходах також ще більше може зменшити вплив Зеленського. На цьому тлі президенту Україні доведеться боротися за збереження підтримки не лише серед українців, але й серед союзників, які відіграють ключову роль у війні проти Росії, переконані американські журналісти.