Мера Ірпеня відправили під арешт на 60 діб у справі зі свідками, які є політичними опонентами, - ЗМІ

Related video

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний засіб для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина у вигляді 60 днів арешту із можливістю вийти під заставу у 40 млн грн. Рішення ухвалила суддя Світлана Гречана. Мер називає цю справу політичним замовленням, оскільки основними свідками та заявниками по ній є його політичні опоненти — колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк та депутат Олександр Пащинський. За сприяння міського голови було відкрито десятки кримінальних справ щодо діяльності Карплюка та його підприємств за часів перебування на посаді мера й Маркушин неодноразово публічно заявляв про виявлені факти підробки документів, передає УНІАН.

Справу проти Маркушина відкрило Державне бюро розслідувань. Його звинувачують у незаконному перетині державного кордону в серпні 2022 року під час воєнного стану з особистих мотивів для відвідування сім’ї в Італії. При тому, що Маркушин є батьком-одинаком та має право виїжджати за кордон навіть без реєстрації у системі "Шлях".

Суд не врахував жодної позитивної характеристики, включно з численними нагородами, серед яких медаль "За сумлінну службу" (2021), орден "За мужність" III ст. (24 березня 2022), відзнака РНБО "Захисник України" (2022), медаль від ГУР "За сприяння воєнній розвідці України" II ступеня (2022); медаль "За особливу службу III ступеня" від Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 23 січня ДБР оголосило підозру меру Ірпеня Олександру Маркушину у нібито незаконному перетині кордону. Міський голова назвав це "замовною справою" та заявив, що у такий спосіб бізнесмен Володимир Карплюк хоче відсторонити його від посади "напередодні критично важливої сесії", на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.