Громадська антикор-рада МОУ: заяви про продовження контракту Марини Безрукової на рік, як оцінку ефективності, не відповідають реальності

Контракт директора Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової повинен був бути подовжений до кінця аудиту. Заяви про "продовженні контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ" не відповідають реальності. Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, передають "Українські новини".

Зазначається, що перед тим, як висловитися щодо ситуації, яка склалася, члени Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони скомунікували з усіма сторонами. "Ми мали розмови з міністром оборони, керівниками Державного оператора тилу (ДОТ) і АОЗ, окремими членами і головою Наглядової ради АОЗ, а також з окремими представниками профільного комітету у Верховній Раді", – повідомляють у ГАР МОУ.

"За нашою інформацією, існувала домовленість, що контракт директора АОЗ буде переглянутий (і може бути розірваний) Наглядовою радою одразу по завершенню аудиту, а тим часом Наглядова рада продовжить занурення у справи АОЗ. Усі публікації, які акцентували на "продовженні контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ" були свідомою чи несвідомою спекуляцією і не описували реальний стан справ".