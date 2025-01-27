Звідки SOCAR імпортує пальне: дослідження

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За даними дослідження НафтоРинку Daily fuels&LPG, компанія SOCAR у 2024 році подвоїла імпорт бензину А-100, який продається виключно на власних АЗК. Цей високооктановий бензин, зокрема марка NANO100 виробництва Warter Fuels (Польща), доступний на третині станцій мережі SOCAR, пише OBOZ.UA.

Щодо бензину А-95, мережа SOCAR піднялася на сьоме місце серед найбільших імпортерів в Україні, збільшивши обсяги імпорту на 16%. Основними постачальниками є країни ЄС, зокрема Румунія.

Згідно даних Нафторинку, дизельне пальне на АЗК SOCAR оператора постачається з НПЗ групи PKNOrlen в Польщі та Литві з Польщі, заводи грецької HellenicPetroleum, та турецького НПЗ STARRafinery, яких належить материнської компанії. Крім того, компанія купує на внутрішньому ринку ДП виробництва угорської MOL.

SOCAR Energy Ukraine активно розвиває свою мережу в Україні, яка налічує 57 АЗК в одинадцяти областях. Компанія не тільки постачає пальне на власні станції, але й є значним гравцем на оптовому ринку, забезпечуючи пальним як приватні, так і державні компанії.