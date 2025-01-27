Як маркетологи використовують AI у 2025 році — інтерв'ю з digital маркетологом Уляною Корольовою

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Останній рік на ринку контенту та креативу став роком технологій, пов'язаних з використанням штучного інтелекту. Скрізь з'являються заголовки про те, що ШІ незабаром замінить професіоналів, і деякі компанії вже активно використовують новітні технології для оптимізації часу та ресурсів.

Але чи дійсно так легко інтегрувати штучний інтелект в роботу креативних спеціалістів? І чи зможе ШІ замінити креативне мислення професіоналів у створенні рекламних креативів та якісного контенту для просування брендів у соцмережах?

На ці питання нам відповість digital маркетолог та експерт з органічного просування в соціальних мережах, яка має понад 50 успішних кейсів в tech та інших нішах, — Уляна Корольова.

Як ви та ваші клієнти ставитесь до появи AI інструментів у сфері маркетингу?

Я працюю здебільшого з tech-продуктами, тому мої клієнти також мають пряме відношення до новітніх технологій і були дуже відкриті до використання штучного інтелекту в нашій роботі.

Щодо мене та моїх колег у сфері маркетингу, то з самого початку ми ставилися до AI з цікавістю та обережністю. Ідея оптимізації часу за допомогою штучного інтелекту звучить привабливо, але ми не маємо забувати, що результати, які генерує програма, потребують ретельної перевірки та коригувань. З мого досвіду, AI потрібно довго коригувати та навчати, перш ніж він почне видавати результати, які відповідають вимогам якості.

В яких процесах ви використовуєте AI, і які з них вдалося найефективніше виконати завдяки штучному інтелекту?

У маркетингу AI можна використовувати для багатьох завдань. Ось кілька прикладів застосування:

ChatGPT — перевірка правильності написання та переклад текстів на інші мови. Плюс в тому, що на відміну від звичайного перекладача, AI дозволяє задати специфічний стиль написання або адаптувати текст до стилю носія мови. Це особливо корисно при роботі з міжнародними клієнтами.

— перевірка правильності написання та переклад текстів на інші мови. Плюс в тому, що на відміну від звичайного перекладача, AI дозволяє задати специфічний стиль написання або адаптувати текст до стилю носія мови. Це особливо корисно при роботі з міжнародними клієнтами. GPT Workspace — штучний інтелект для всіх Google документів. Інтеграція його допомагає швидше працювати з текстовими документами, презентаціями та навіть робити нотатки під час зустрічей — саме ці процеси займають найбільше часу у маркетологів.

— штучний інтелект для всіх Google документів. Інтеграція його допомагає швидше працювати з текстовими документами, презентаціями та навіть робити нотатки під час зустрічей — саме ці процеси займають найбільше часу у маркетологів. Midjourney, Videobytes, Captions — для створення зображень, генерування faceless відео та автоматичних субтитрів з озвучкою.

І в цілому, майже всі популярні програми вже давно інтегрували функції AI, що дозволяє оптимізувати роботу в знайомих додатках.

Наприклад, Canva, яка тепер має безліч функцій з інтегруванням штучного інтелекту, який допомагає створити фото за описом, додати креативну обробку матеріалів та інше.

Наскільки багато креативної частини роботи може виконувати AI, з огляду на досвід ваших проєктів?

Особисто я не довіряю AI в підборі ідей чи сценаріїв для контенту, бо штучний інтелект, на жаль, не може врахувати багатьох нюансів мислення та локальних жартів конкретної цільової аудиторії. Тому більшість текстів та ідей, створених ним, виглядають узагальненими і потребують коригування.

Наприклад, виявилось, що дуже важко навчити AI актуальним трендам TikTok. Оскільки я працюю з органічним просуванням, розуміння тенденцій та емоційної реакції аудиторії в соціальних мережах є ключовим для успіху.

Якісний AI може чудово підібрати стокові відео, створити їх з нуля на задану тему, змонтувати відео та згенерувати фото для постів. Це справді допомагає зекономити час на пошук матеріалів та технічне виконання — на 50% швидше.

Як практик з досвідом роботи з AI-продуктами, як ви вважаєте, чи зможуть вони повністю замінити маркетологів та надавати якісні результати для бізнесів?

Оскільки я працювала з різними застосунками на базі AI, я можу сказати, що вони дійсно здатні оптимізувати час на виконання багатьох рутинних задач. Однак щодо створення матеріалів і генерування креативних постів — це під великим питанням.

На практиці мало просто дати AI технічне завдання та референси. Для того, щоб отримати ефективний результат, потрібно ретельно перевіряти роботу AI та вносити кілька етапів коригувань.

Тому оптимальна комбінація — досвідчений і креативний маркетолог + AI.

Чи єдиний негативний момент у використанні AI — це потреба в коригуванні? Які ще негативні сторони ви б виокремили з вашого досвіду?

Ще один мінус AI-програм — це ціна. Дуже часто такі програми встановлюють вартість за кількість створених публікацій, і це зовсім не враховує якість цих публікацій.

Тобто, якщо створення певної кількості матеріалів і правок уже входить у заробітну плату спеціаліста, то за використання AI доведеться доплачувати за кожен перевищений ліміт по кількості.

За моїми спостереженнями, ціна на AI для контенту завжди корелює з якістю застосунка. Чим дешевша програма, тим менш якісні результати вона видаватиме.

Ви згадали, що самі просуваєте AI-застосунки — чи можете поділитись успішними кейсами, які вдалося розкрутити в соціальних мережах? Що було ключовим у їхньому успіху?

За останні 3 роки я працювала з застосунками в таких нішах, як fintech, edtech, нутриціологія, мода і стиль, продуктові технології, маркетинг, генерація контенту, SaaS та інші.

У мене є багато улюблених проєктів, але декілька останніх успішних кейсів — це AI для обробки PDF-файлів, з яким ми досягли 16 тисяч підписників та отримали 10 мільйонів органічних охоплень за кілька місяців, а також Yomu AI — AI для роботи з академічними текстами та обробки великих даних, з якими ми зібрали 40 мільйонів органічних охоплень.

Ключовими моментами в їхньому успіху були дійсно якісний продукт та ефективна стратегія просування, яка була здатна розкрити головні болі аудиторії і показати функції AI в контексті вирішення цих проблем.

Яке майбутнє ви бачите для розвитку AI-застосунків у маркетингу?

Я бачу, що зараз вже недостатньо просто створити продукт на базі AI — щоб проєкт був успішним і цікавим для аудиторії, важливо, щоб він реально закривав потреби цієї аудиторії і вирізнявся на фоні тисяч застосунків, які вже є на ринку. Ніша починає переповнюватись, і здобути увагу аудиторії стає все важче.

Щодо використання AI креативними спеціалістами та маркетологами — все більше спеціалістів почнуть інтегрувати його в свої процеси. Завдяки великій кількості інтеграцій та тренінгів з AI, незабаром для професіоналів це стане такою ж звичною справою, як відкрити таблицю в Excel.