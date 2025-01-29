ОТП БАНК серед лідерів приватних банків у рейтингу первинних дилерів ОВДП

АТ "ОТП БАНК" посів друге місце серед приватних банків у загальному рейтингу первинних дилерів ОВДП, згідно з інформацією Міністерства фінансів України, за підсумками 2024 року. Серед державних та приватних банків він входить у п’ятірку лідерів ринку.

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Усього у рейтингу Мінфіну 11 банків – первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики.

Статус первинного дилера ОВДП забезпечує виключне право участі у розміщеннях облігацій, що проводить Міністерство фінансів, як від свого імені, так і для клієнтів фізичних та юридичних осіб, а також банків та фінансових компаній, що не мають такого статусу.

ОТП БАНК кілька років поспіль посідає лідерські позиції у рейтингу первинних дилерів ОВДП. Клієнти Банку мають доступ до унікального сервісу – можливості купувати ОВДП напряму на аукціонах Міністерства фінансів та по ціні від Міністерства фінансів. Цю опцію реалізовано через мобільний застосунок OTP Bank UA.

Окрім прямого доступу до аукціонів, клієнти банку мають можливість придбати цінні папери з власного портфеля ОТП БАНК, він формується з урахуванням найвищого попиту клієнтів та має великий обсяг пропозицій для вибору.

За результатами 2024 року клієнти Банку – фізичні особи купили ОВДП на аукціонах Міністерства фінансів на загальну суму 5,9 млрд грн в еквіваленті. Обсяг продажу облігацій з власного портфеля ОТП БАНК склав майже 1,4 млрд грн в еквіваленті від моменту запуску цього сервісу в травні 2024 року. Загалом майже 1 тисяча клієнтів – фізичних осіб скористалися сервісом для купівлі ОВДП з власного портфеля у застосунку OTP Bank UA.