"Атлас": проєкт, здатний змінити хід технологічного протистояння з ворогом

Ворожі дрони становлять смертельну небезпеку нашим військовим і мешканцям прифронтових міст і сіл. Розробники проєкту "Атлас" стверджують, що закрити 1300 км фронту від засилля ворожих безпілотників – цілком реально.

Related video

Компанія KVERTUS, виробник систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР), запропонувала технологічне рішення, як зробити лінію фронту непроникною для ворожих дронів.

Спільно з Brave1, глобальною ініціативою з підтримки України, KVERTUS презентувала оборонний проєкт "Атлас". Його мета — створити революційну радіоелектронну екосистему на основі двох інноваційних розробок компанії.

Однією з цих розробок є засіб радіоелектронної розвідки КВЕРТУС MS AZIMUTH. Він може виявляти усі джерела радіовипромінювання (як от ворожі дрони, БПЛА, засоби РЕБ, зв’язку і телекомунікацій) на дистанції до 30 км.

Друга розробка — КВЕРТУС LTEJ MIRAGE належить до передового класу тактичних засобів РЕБ і діє за принципом оптимальної завади. Він втручається в управління безпілотника на рівні протоколу обміну даними, тому значно ефективніший, аніж звичайні "шумові" РЕБи. Його можливості дозволяють запобігати "дружньому вогню" по своїх дронах за належної координації між підрозділами РЕБ і БПЛА.

"До сьогодні переважна більшість винаходів стосувалася локальних завдань і функціоналу на локальному рівні, — каже директор компанії KVERTUS Ярослав Філімонов. — Проєкт "Атлас" — це справжній прорив. Ця екосистема працюватиме як єдиний організм з багаторівневим рівнем доступу".

Працюючи в комплексі, засоби проєкту "Атлас" можуть автоматично виявляти і успішно нейтралізувати безпілотники з різними частотами керування.

"Ми всі знаємо, що нас менше фізично, кількісно ми програємо. Тому дуже важливо, щоб на полі бою ми вигравали технологічно. Проєкт "Атлас" здатен в автоматизованому режимі з віддаленим керуванням забезпечувати перевагу на полі бою", — наголошує Ярослав Філімонов.

"Ця унікальна системапоєднає багато сенсорів, які дають можливість бути обізнаними на полі бою, — додає Сергій Скорик, комерційний директор компанії KVERTUS. — Це невидимий щит, який запобігає втратам. Одна з найголовніших переваг "Атласу" — це те, що ми фактично поєднали засоби детекції із засобами придушення, тому оператор не втрачає час, а самостійно приймає рішення на нейтралізацію дрона. Військовий може керувати будь-якою кількістю КВЕРТУС LTEJ MIRAGE, що стоятимуть позаду лінії бойового зіткнення. Їхнє енергоспоживання становить лише 20 Вт".

До слова, технічні засоби успішно пройшли тестування у підрозділах Сил оборони України. Військові вже оцінили розробку.

"Я доєднався до сил оборони України в 2014 році, бачив розвиток військово-промислового комплексу, — нашого і ворога, — безпосередньо на полі бою, — каже герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, майор Віталій Литвин. — Коли висуваєшся на позиції, розумієш, що тебе можуть вразити FPV-дроном. Ти ворога навіть не побачиш, будеш знищений. Чому важливий проєкт "Атлас"? Бо тут поєднані засоби придушення і виявлення. Ми зможемо зробити безперешкодний проліт для наших БПЛА і виконаємо завдання ефективно. Збережемо не тільки життя, а й наші засоби".

Оборонний проєкт "Атлас" офіційно підтримує Міністерство оборони України.

У KVERTUS підрахували, щоб закрити лінію фронту довжиною 1300 км, необхідно 260 одиниць КВЕРТУС MS AZIMUTH і 5600 одиниць КВЕРТУС LTEJ MIRAGE.

Тож оголошено масштабний збір, до якого запрошують долучитися бізнеси і звичайних громадян. Загальна сума збору на проєкт "Атлас" становить 5142 млрд грн. Прогнозується, що українська сторона закриє 620 млн грн, решту ж – іноземні партнери проєкту.

"Проєкт "Атлас" здатен змінити хід історії, мабуть, не лише в Україні, а й у світі. Це те, що буде працювати наступні роки і рятуватиме десятки тисяч життів", — переконані у KVERTUS.