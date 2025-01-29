Будівництво нових енергоблоків ХАЕС блокується через лобізм, – експерт

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В Україні тривають суперечки навколо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, які могли б компенсувати дефіцит базової генерації. Експерт Сергій Лямець заявив, що реалізація цього проєкту гальмується через вплив лобістських груп, зацікавлених у розподіленій генерації та імпорті електроенергії, передає ТСН.

"Наразі будується лише маневрова генерація, а ось базова – під питанням. Лобісти ‘зеленої’ та ‘розподіленої’ генерації не хочуть ділитися грошима Енергоринку, так само, як і ті, хто заробляє на імпорті електроенергії", – зазначив експерт.

Запорізька АЕС, яка до окупації забезпечувала 20-22% електроенергії України, досі залишається під контролем РФ. За словами Лямця, швидке повернення станції малоймовірне, а її потужності залишаються незамінними для української енергосистеми.

Попри це, лобісти наполягають на розвитку лише маневрової генерації, ігноруючи необхідність відновлення атомної.

Одним із ключових проєктів для відновлення базової генерації є добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Проте, як зазначає експерт, цей процес цілеспрямовано блокується.

"Зараз тривають суперечки навколо $600 млн, які могли б піти на закупівлю двох реакторів у Болгарії, тоді як за минулий рік на імпорт електроенергії витратили $669,4 млн. То ми можемо собі дозволити нові енергоблоки чи ні?", – заявив Лямець.

Експерт наголошує, що післявоєнне відновлення економіки України призведе до різкого зростання споживання електроенергії, яке можна покрити лише за рахунок базової генерації.

"Сьогодні енергосистема працює без резервів – це ненормальна ситуація. Нам потрібні стабільні джерела енергії, і добудова ХАЕС є стратегічно важливою для енергетичної безпеки країни", – підсумував Лямець.

Нагадаємо, що готовність енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС наразі становить 75% та 25% відповідно.