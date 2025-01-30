Метінвест Ахметова у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків

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З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група Метінвест у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% проти 2023 року — до 19,8 млрд грн, повідомляється на сайті групи.

Найбільша за обсягом відрахувань — плата за користування надрами: вона зросла більше, ніж удвічі, до 5 млрд грн. На другому місці — єдиний соціальний внесок (3,7 млрд грн). На третьому — 3,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники 2023 року.

Українські підприємства Метінвесту торік сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 20% менше, ніж у попередньому році. Плата за землю зросла на 6% проти показників минулого року, до 1,3 млрд грн, а екологічний податок — на 18%, до 717 млн грн.

"Війна підвищує рівень відповідальності бізнесу — перед армією, економікою та кожним українцем. Попри всі виклики, ми не лише зберегли стабільність, а й змогли досягти рівня сплати податків 2022 року, коли мали певний довоєнний запас міцності. Це свідчить про наше вміння адаптуватися й знаходити нові можливості. Метінвест залишається одним із найбільших платників податків і приватних донорів ЗСУ, й ми продовжуємо підтримувати країну в ці скрутні часи", — зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів, а у 2022 році — 20,5 млрд грн.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".