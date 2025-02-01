Lviv Croissants відкрили перший заклад у Франції

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants вийшла на ринок Франції та відкрила перший заклад у Каннах. Франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів котрих – ресторан французької кухні із зіркою Мішлен.

Перші Lviv Croissants у Франції розташовані в самому серці Канн, на вулиці Rue d’Antibes. Це досить жвавий і гамірний район, відомий своїми численними магазинами та ресторанами. Заклад має 13 посадкових місць всередині та ще 24 на літній терасі.

Основою меню Lviv Croissants у Каннах, як і в усій мережі, є свіжоспечені круасани, але деякі начинки були окремо розроблені з урахуванням уподобань французьких гостей. Для цього спеціально були запрошені місцеві шеф-кухарі, які спільно з бренд-шефами Lviv Croissants створили унікальні позиції. Зокрема, у меню є круасани із козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушею та горгонзолою, із сиром раклет і сиров’яленою шинкою та інші. Загалом це 35+ різноманітних начинок на будь-який смак. А щоб круасани відповідали очікуванням французьких гостей, Lviv Croissants знайшли місцевих постачальників продуктів. Згодом заклад також почне працювати на доставку, аби кожен гість Lviv Croissants в Каннах мав можливість спробувати автентичні львівські круасани.

Дизайн Lviv Croissants стильний, сучасний та дещо камерний: площа приміщення 70 м². В інтер'єрі гармонійно поєднуються природні дерев'яні елементи, рослинне оформлення та комфортні місця для відпочинку. А відкрита кухня дозволяє Гостям спостерігати за процесом приготування круасанів, що робить їхній візит ще більш захопливим.

"Протягом 6 місяців наша команда не просто працювала над створенням гарного закладу, а ретельно досліджувала французький ринок і культуру споживання їжі в цьому регіоні, щоб завоювати серця французьких гурманів, – діляться менеджери з франчайзингу Lviv Croissants. – Ми віримо, що наші круасани стануть новим гастрономічним відкриттям для них. Все інше залишилося незмінним: традиційна львівська атмосфера, смачна якісна кава і високі стандарти обслуговування. Це те, за що нас знають і люблять відвідувачі в усьому світі".

Канни стали першим французьким містом, де з’явилися Lviv Croissants, тому що тут вражаючий туристичний потік і високі перспективи для гастрономічного бізнесу. Проте експансія Франції не обмежиться Лазурним берегом: Lviv Croissants вже має плани щодо відкриття нових закладів мережі.

Нагадаємо, що Франція стала вже п’ятою країною за межами України, де працюють Lviv Croissants. Також заклади мережі є в Польщі, Словаччині, Чехії та США.

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Довідка

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками. Завдяки Lviv Croissants українці розширили свій гастрономічний світогляд і переконалися, що круасан може бути не лише випічкою до сніданку, а й повноцінною стравою зі свіжими овочами, м’ясом/рибою та соусом.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 180 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та по 1 у Словаччині, Чехії, Франції та США.

За результатами 2023 року, Lviv Croissants – №1 у рейтингу Forbes за кількістю ресторанів в Україні.