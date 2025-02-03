Фінансування авто з пробігом під замовлення з-за кордону – з ОТП БАНК це можливо

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АТ "ОТП БАНК" пропонує можливість оформити кредит на автомобіль з пробігом під замовлення з США, Європи та інших країн. Клієнт має змогу обрати будь-яку компанію, яка надає послуги з підбору та пригону машин з-за кордону, вибрати авто та звернутися до Банку за фінансуванням, розповів начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

"Машина з пробігом з-за кордону є раціональним рішенням: доступна ціна, прозора історія, якісна комплектація, широкий асортимент моделей. Підтримка від ОТП БАНК дає змогу не тільки отримати бажаний автомобіль у найближчій перспективі, а ще й зберегти грошовий потік покупця, адже платити за авто щомісяця можна зручними частинами", — зазначив В.Скоробогатий.

Автомобіль під замовлення з Америки – це хороший варіант для досвідчених водіїв, які вирішили пересісти за кермо сучаснішого транспорту. Початківцям, що зазвичай у першу чергу орієнтуються на невисоку ціну, варто звернути увагу на машини з Європи. Клієнт, який купує авто під пригон, може зекономити до 20% від вартості машини у порівнянні з такою самою, яка вже є у наявності.

ОТП БАНК пропонує прозорі та прості умови фінансування та індивідуальний підхід до кожного. "Наші клієнти мають повну свободу у виборі, адже ми не виставляємо обмежень за станом, віком чи пробігом авто. Не вимагаємо заставу та обов’язкове страхування КАСКО. Водночас готові підтримати саме той варіант, який для себе обрав покупець", — додав Віталій Скоробогатий

Попит автолюбителів на машини з пробігом з-за кордону стабільно зростає. Так, за даними асоціації "УкрАвтопром", протягом 2024 року в Україні було зареєстровано понад 222 тисячі імпортованих легковиків. Найпопулярнішими серед ввезених вживаних транспортних засобів є бензинові авто, частка яких склала 47%. Друге місце посідають дизельні автомобілі (25%), третє – електромобілі (18%).

До ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:

Volkswagen Golf

Renault Megane

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Nissan Leaf

Audi Q5

Nissan Rogue

Tesla Model 3

Mazda CX5

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує від 10 000 до 1 000 000 грн кредиту на авто з пробігом, в тому числі на електромобілі. Початковий внесок складає 10% від вартості транспортного засобу. Є фіксована процентна ставка на весь строк фінансування, водночас відсутні приховані платежі чи комісії. Термін кредитування — до 7 років.

Стати власником нової машини з автосалону за підтримки ОТП БАНК також реально. Банк готовий профінансувати до 2 мільйонів гривень. Вигідні та прозорі умови є й для тих, хто цікавиться покупкою у кредит мотоцикла.

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