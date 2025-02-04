Малі та середні аграрії нарощують інтерес до банківського кредитування для купівлі с/г землі – П.Гузирь

Малі та середні агровиробники нарощують інтерес до кредитування для купівлі землі сільськогосподарського призначення. Про це розповів керівник альтернативних каналів продажів "АгроФабрика" АТ "ОТП БАНК" Павло Гузирь під час конференції "Рік участі бізнесу у ринку земель: що змінилось?", організованої Центром досліджень продовольства та землекористування при Київській Школі Економіки (KSE Агроцентр).

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"В кінці листопада 2024р. ОТП БАНК реалізував першу кредитну угоду на купівлю 58 га землі с/г призначення агропідприємством з Вінницького регіону. Наразі у нас в роботі 12 угод. Дві вже на фінальний стадії підписання. Одна з них – на купівлю с/г землі в Одеській області на 7 млн грн. Думаю, що всі ці 12 угод будуть реалізовані у першому кварталі цього року. Ми бачимо сплеск зацікавленості серед агропідприємств до покупки землі у кредит. В основному – це клієнти представники середнього агробізнесу, що мають в обробітку від 1000 га землі, хоча є запити і від мікробізнесу. Агропідприємства для отримання кредиту в ОТП БАНК мають обробляти більше 200 га землі, працювати більше 3 сезонів, мати офіційну прибуткову діяльність та позитивну кредитну історію", — сказав він.

Павло Гузирь зазначив, що купівля землі буде мотивувати агровиробників більш ощадливо ставитися до неї – дотримуватися сівозміни, вирощувати покривні культури, а також дозволить аграріям більш впевнено в неї інвестувати, зокрема закладати сади, розвивати виробництво органічної продукції, вкладати кошти у зрошувальні системи

За словами експерта, купівля сільськогосподарської землі у кредит є більш вигідною у порівнянні з орендою. "Згідно з нашими підрахунками , якщо аграрій придбає землю у кредит на 7 років, то він сплатить за погашення тіла та відсотків таку ж суму, як за оренду паїв. Але у першому випадку він вже буде власником цієї землі, що зробить його бізнес більш стійким та зрозумілим для Банку Разом з цим, вартість землі та її оренди тільки зростатиме і тому в довгостроковій перспективі агровиробник зменшить собівартість вирощення с/г продукції та отримає інвестиційний дохід", — пояснив Павло Гузирь.

ОТП БАНК пропонує клієнтам кредитну програму для залучення коштів під купівлю землі сільськогосподарського призначення:

фінансування надається строком до 7 років, з авансом – від 20%;

є можливість скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ставка 7% з можливістю зменшення до 5% річних;

можна отримати фінансування за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program), яку ОТП БАНК реалізує у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Детальніше про програму кредитування для купівлі землі сільськогосподарського призначення за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/agribusiness/agribusiness-products/land-loan/