Як побудувати сильний HR-бренд: досвід VARUS

Бренд роботодавця – це не просто гарні слова на кар'єрній сторінці компанії. Це реальна система цінностей, ставлення до працівників та підходів до розвитку команди. За даними LinkedIn, 75% кандидатів досліджують репутацію компанії перед тим, як відправити резюме. А дослідження Gallup показує, що залучені співробітники на 21% продуктивніші. Це означає, що компанії, які свідомо працюють над своїм HR-брендом, не лише залучають кращих фахівців, а й отримують вищі бізнес-результати.

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VARUS як один із найбільших ритейлерів України вибудовує HR-бренд через реальні дії. Про принципи, які допомагають створювати сильну команду, розповідають Валерія Лєвда, начальниця відділу розвитку корпоративної культури та комунікацій VARUS, та Фелікс Матюшин, начальник відділу HR роздрібної мережі VARUS

1. Визначити й транслювати корпоративні цінності

Цінності – основа будь-якого HR-бренду. Вони визначають не лише комунікацію компанії, а й стиль роботи команди. Наприклад, для VARUS важливо не лише залучати найкращих фахівців, а й створювати середовище, в якому кожен співробітник може реалізовувати свій потенціал, розвиватися, будувати кар’єру, відчувати підтримку та отримувати задоволення від роботи. Корпоративна культура тут побудована навколо принципів взаємоповаги, винахідливості, результативності та підтримки один одного. Окремо варто відзначити принцип "клієнтокохання" — тобто прагнення забезпечити найвищу якість, найліпший сервіс та найкращий досвід для кожного клієнта.

Саме цінності визначають не лише рішення, а й взаємодію з колегами, клієнтами та партнерами. Якщо компанія не має чітко сформульованих цінностей, варто їх визначити разом із командою та інтегрувати у всі робочі процеси.

2. Запровадити програми підтримки персоналу

Реальна турбота про співробітників – це не лише зарплата та бонуси. У часи кризи важливо створити систему підтримки, яка допоможе працівникам відчувати стабільність і впевненість у майбутньому.

Під час війни у VARUS особливо наголошують на емоційній підтримці та стабільності для наших команди. Для компанії важливо, щоб у складні моменти співробітники відчували впевненість, що разом вдасться подолати будь-які труднощі З цією метою у VARUS запровадили комплексну систему підтримки:

● Психологічна допомога – співробітники можуть звернутися до одного з внутрішніх психологів для консультацій та підтримки у будь-яких питаннях, пов’язаних із роботою чи особистим життям.

● Програма Detoxic – спрямована на запобігання токсичній поведінці у колективах, як з боку керівників, так і з боку колег. Це допомагає створити здорову атмосферу у магазинах та офісах, зменшуючи конфліктність та підвищуючи рівень довіри в командах.

● Гаряча лінія підтримки персоналу – співробітники можуть отримати оперативну допомогу з питань, пов’язаних із заробітною платнею, відпустками, вирішенням конфліктних ситуацій або переміщенням між магазинами та офісом.

● Проєкт VARUSтійкість – комплексна ініціатива для підтримки ментального здоров’я працівників, що допомагає їм зберігати психоемоційну стійкість у складні часи. Крім консультацій, працівники отримують доступ до ресурсів для саморозвитку та відновлення внутрішньої рівноваги.

● Допомога колегам у ЗСУ – компанія підтримує співробітників, які захищають Україну, регулярно передаючи їм необхідне спорядження: автомобілі, дрони, приціли, монокуляри, медичні прилади. До всіх свят їм також надсилаються корисні та смачні подарунки як символ підтримки.

Завдяки таким програмам компанія може не лише створити комфортне робоче середовище, а й формувати культуру взаємопідтримки, де кожен співробітник може бути впевненим у підтримці з боку компанії.

3. Створити гнучкі умови роботи

Баланс між роботою та особистим життям є важливим фактором продуктивності та добробуту працівників. Дослідження Harvard Business Review показують, що працівники з гнучким графіком роботи мають на 55% вищий рівень задоволеності.

У VARUS розуміють прагнення сучасних працівників управляти своїм часом, тому підтримують команду не тільки як роботодавець, але і як спільнота, де важливе здоров’я і гармонійний ритм життя кожного співробітника. Тому співробітникам пропонують:

● Гнучкий графік роботи у магазинах, що дозволяє співробітникам узгоджувати робочі години відповідно до своїх потреб.

● Можливість віддаленої роботи для офісних працівників, що підвищує ефективність і сприяє балансу між роботою та особистим життям.

● Змінний або частковий робочий день для студентів, батьків та тих, хто поєднує роботу з іншими зобов’язаннями.

Гнучкість у робочому процесі позитивно впливає на мотивацію, залученість та продуктивність персоналу. Компанії, які адаптуються до змін у стилі роботи, отримують не лише більш лояльних працівників, а й конкурентну перевагу на ринку праці.

4. Розвивати людей всередині компанії

Один із найефективніших способів утримати таланти – створити систему кар'єрного зростання та розвитку компетенцій. Дослідження LinkedIn свідчать, що 94% працівників залишаються в компанії довше, якщо їм надаються можливості для навчання та розвитку.

Розвиток персоналу – це інвестиція у майбутнє VARUS, тому тут активно працюють над створенням ефективних програм навчання та зростання. Ось деякі з них:

● "Кухня талантів" – програма, яка дозволяє співробітникам розширювати свої компетенції та спробувати себе в нових професійних ролях. Наприклад, касир може податися на посаду заступника керуючого та пройти відповідне навчання.

● "Наступництво" – нова ініціатива, яка спрямована на підготовку майбутніх керівників всередині компанії. Учасники програми проходять ретельну оцінку та отримують персоналізований план розвитку, що включає навчання, наставництво та участь у важливих проєктах компанії.

● Дистанційне навчання – гнучка система курсів і тренінгів, доступна для всіх співробітників через мобільні пристрої, що дає можливість навчатися у зручний час.

Внутрішній ріст і розвиток персоналу – це не лише мотивація для працівників, а й значна економія ресурсів компанії, оскільки знижується потреба в залученні зовнішніх кандидатів. Бізнес, який інвестує у професійний розвиток своїх співробітників, отримує лояльну, високоефективну команду, готову до викликів і змін.

5. Працювати з молодими спеціалістами

Робота з молодими спеціалістами – це інвестиція у майбутнє компанії. За статистикою, компанії, які активно розвивають молодих фахівців, мають значно вищий рівень залученості персоналу і суттєво знижують плинність кадрів.

Співпраця з навчальними закладами дозволяє залучати перспективних фахівців ще до завершення їхнього навчання. Наприклад, у 2024 році у VARUS понад 300 студентів пройшли практику, і 30% з них отримали постійну роботу. Це не лише створює можливості для молодих спеціалістів, а й дає компанії змогу формувати кадровий резерв із мотивованих та підготовлених працівників.

У рамках співпраці VARUS:

● Організовує "День відкритих дверей" для студентів, де вони можуть ознайомитися з роботою компанії, корпоративною культурою та потенційними можливостями кар’єрного зростання.

● Проводить стажування та виробничу практику в різних підрозділах, що дозволяє студентам отримати реальний досвід роботи.

● Реалізує програми менторства, де досвідчені співробітники допомагають новачкам адаптуватися та розвиватися у професії.

Компанії, які активно інвестують у розвиток молодих фахівців, не лише залучають нові таланти, а й створюють основу для стабільного зростання та інноваційного розвитку бізнесу.

6. Впроваджувати заходи для зміцнення командного духу

Корпоративна культура – це не тільки про роботу, а й про спільноту, де панує атмосфера підтримки, взаємодії та спільного досягнення результатів. Варто організовувати заходи, які згуртовують команду: святкування, конкурси, спортивні активності. Наприклад, у VARUS діють ініціативи на кшталт корпоративних забігів, тематичних майстер-класів, турнірів між магазинами, святкових подарунків дітям співробітників та інших спільних активностей, щоб підтримати командний дух і зміцнити зв'язки між співробітниками.

Це лише невелика частка того, що робить VARUS, щоб підтримати позитивний настрій та згуртованість команди, адже це допомагає співробітникам знайти спільну мову, дізнатися більше один про одного і відчути підтримку з боку колег.

7. Оцінювати рівень задоволеності команди

Регулярні опитування персоналу дозволяють виявити слабкі місця та вчасно реагувати на проблеми. Наприклад, VARUS використовує аналіз відгуків співробітників для вдосконалення умов праці та покращення внутрішніх комунікацій. Інші компанії також можуть впровадити анонімні опитування чи зустрічі з керівництвом для збору фідбеку. Застосування цих методів не тільки допомагає компанії краще розуміти своїх співробітників, а й створює відчуття залученості та впливу на корпоративні процеси.

HR-бренд – це не просто імідж компанії на ринку праці, а стратегічний актив, який впливає на бізнес-результати. Підтримка персоналу, можливості для розвитку та залученість команди – ось три ключові фактори, які допомагають утримувати таланти та будувати ефективну компанію. Досвід VARUS доводить, що системний підхід до корпоративної культури дає реальні результати. Головне – почати з аналізу потреб своїх співробітників і бути відкритими до змін.