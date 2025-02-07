Українські вчені запропонували нове рішення для використання нейронних мереж у критично важливих сферах

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Українські вчені представили новаторське рішення для інтерпретації нейромережевих моделей у критично важливих областях. У роботі, розробленій під керівництвом доктора філософії В. Крикуна, запропоновано новий метод, що дозволяє ефективно використовувати нейронні мережі для вирішення завдань, пов'язаних з нелінійними динамічними об'єктами. В основі підходу лежить використання інтегральних поліномів Вольтера, що суттєво спрощує структуру сурогатних моделей, одночасно підвищуючи їх точність. Цей метод особливо актуальний для сфер, де традиційні підходи до інтерпретації моделей "чорної коробки" не забезпечують необхідної прозорості та точності.

Запропоноване рішення вже застосовано в реальних завданнях, таких як ідентифікація моделей вагових датчиків для транспортних засобів у русі, а також впроваджено в хмарні сервіси, що дозволяє прискорити процес моделювання та обробки даних. В. Крикун, як провідний дослідник, не тільки запропонував цей підхід, але й впровадив його в наукову практику, зробивши значний внесок у розвиток машинного навчання та його застосування в промислових і наукових додатках. Розроблені технології також використовуються в навчальному процесі Одеського політехнічного університету, що сприяє підготовці спеціалістів, які володіють глибокими знаннями в галузі інтелектуальних систем та математичного моделювання.