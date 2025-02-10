Грант як старт. Кейси грантерів "Власної Cправи" про розбудову бізнесу, фінанси і виклики підприємництва

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Запуск бізнесу — завжди великий виклик. Але грант може стати потужним поштовхом для реалізації ідей. Цією можливість вже скористалися понад 500 українців, які отримали гранти за програмою Міністерства економіки "Власна Cправа".

Три грантерки — Аліна Шегута, Марія Кучеренко, Катерина Литвишкова поділилися власним досвід розбудови бізнесу. І звісно, ж розповіли про фінансове планування, челенджі і порефлексували, що б вони робили по-іншому. А експертка з фінансів Оксана Желєзко поділилася найпоширенішими помилками, яких припускаються молоді підприємці і як їх можна уникнути.

Bocco Space

Аліна Шегута отримала грант, завдяки якому реалізувала свою мрію – відкрила простір Bocco Space, де поєднуються професійні психологічні сесії та простір для особистого розвитку. Тож фінансування насамперед спрямували на оренду приміщення, закупівлю професійного обладнання та маркетинг. "Нашим пріоритетом було не просто відкрити студію, а створити місце, яке надихає. Простір, у якому комфортно працювати з собою та розвиватися", — розповідає засновниця Bocco Spacе.

Процес відкриття бізнесу приніс багато нових викликів: від опанування касової дисципліни до адаптації бізнесу в умовах повномасштабної війни та відключень світла, які безпосередньо впливають на настрої суспільства. "Запуск бізнесу нелегкий, але безмежно цікавий шлях, який не лише випробовує мене, а й надихає. І саме це натхнення досі рухає мене вперед".

Розвиток власної справи вимагає швидкого навчання. Певний досвід роботи в компаніях Аліна вже має, проте ця сфера стала абсолютно новою. Тож довелося вивчати нові процеси, отримувати потрібні знання та навички.

"Маркетинг став одним із найбільших викликів, адже важливо не лише розуміти потреби клієнтів, а й знайти ефективний спосіб їх залучення. Я зрозуміла, що найкраще розповісти про студію можу саме я. Тому заглиблююся у створення контенту, щоб через відео передати атмосферу, яка резонуватиме з глядачем."

Наступний виклик – знайти своїх людей в команду. "Коли ти чітко формулюєш свої цінності та очікування, потрібні люди обов’язково з’являться. Це питання часу та довіри до процесу", — говорить власниця Bocco Space.

Грантове фінансування стало поштовхом для старту, але розвиток бізнесу потребує постійних інвестицій та вдосконалення. "Підприємництво — це постійний пошук рішень. Грант допоміг нам почати, але далі — все залежить від нас самих. І це виклик, який надихає."

Марія Кучеренко, отримавши грант "Власна Cправа", основну частину коштів спрямувала на придбання техніки — еспресо-кавомашини, крапельної кавомашини та кавомолок. Власники кафе одразу вирішили придбати власне обладнання, а не брати в оренду, адже кавомашини одразу визначають рівень кави та сервісу.

Першим викликом підприємці стала робота з персоналом. "Пошук та навчання кваліфікованих працівників – це доволі складний і кропіткий процес. Високий рівень сервісу – це не лише якісний продукт, а й особлива атмосфера, яку можуть створити лише мотивовані, щасливі та емпатійні співробітники. Формулу ідеальної команди ми ще шукаємо: важливо не тільки знайти правильних людей, а й створити умови, в яких вони працюватимуть із задоволенням", – розповідає власник.

Друга складність – багатозадачність. Підприємцям-новачкам часто доводиться робити все власноруч: від розробки маркетингової стратегії та податкових звітів до технічних задач. Тож кожен день і нові задачі власника кав’ярні вимагають гнучкості, швидкого прийняття рішень та постійного розвитку.

"Підприємництво – це безперервне навчання. І одні з найважливіших навичок – ефективна комунікація та нетворкінг. Якщо вмієш налагоджувати контакти, більшість питань вирішується швидко і легко". Важливо також розуміти не лише внутрішні процеси, а й ширший контекст: ринок, соціальні виклики та економічні зміни. "Робота закладу – це динаміка, і бути в контексті – основа успішного управління", – додає він.

Багато хто уявляє підприємництво як можливість займатися улюбленою справою, бути незалежним та самостійно приймати рішення. Але за словами Марії, насправді це безперервний робочий процес, що триває 24/7. Робочий день підприємця не закінчується о шостій вечора, а частіше за все триває до пізнього вечора, коли доводиться ще пізно ввечері розбиратися з фінансами, планами та новими викликами.

Стратегія розвитку залишилася незмінною, але отримане фінансування стало своєчасною та необхідною підтримкою. "Навіть найретельніше спланований бюджет не може передбачити всіх витрат. Завдяки гранту ми закупили власне обладнання, що дозволило не лише забезпечити високий рівень якості продукту, а й отримати свободу у виборі постачальників кави, що позитивно вплинуло на кінцевий результат", – підсумовує власник.

Отримані 500 000 грн стали ключовим ресурсом для масштабування бізнесу. Власники кафе витратили кошти на закупівлю виробничого обладнання – тістоміса, слайсера, піцепечі, а також придбали кондиціонер, систему відеоспостереження, а також закупили сировину та облаштували залу на 80 посадкових місць у кафе на території Миколаївського зоопарку.

Проте, реалізація проєкту не обійшлася без труднощів. Зміни цін на комунальні послуги та сировину, нестабільна економічна ситуація та зменшення потоку відвідувачів через повномасштабну війну стали серйозними викликами. Додатково довелося вирішувати проблеми, пов’язані з відключеннями електропостачання. "Гнучкість у прийнятті рішень виявилася важливою як ніколи. Ми швидко адаптувалися до змін, шукали рішення та продовжували працювати, незважаючи на всі обставини", – зазначає засновниця кафе Катерина Литвишкова.

Новий бізнес вимагає постійно розвитку і пошку нових рішень. Тож у процесі роботи довелося поглибити знання маркетингу, управлінні персоналом та у фінансовому плануванні.

"Я активно використовую можливості, які надає держава для підприємців. Вивчення фінансових стратегій та маркетингових інструментів дозволило не лише оптимізувати витрати, а й залучити нових клієнтів", – ділиться досвідом власниця.

Що потрібно робити, якщо запускаєте власну справу? Катерина впевнено каже – вивчати маркетинг. Вона вже точно знає, наскільки ефективними у залученні клієнтів є брендування, акції та соціальні мережі. І впевнено використовує всі можливі маркетингові інструменти.

Завдяки гранту Катерина також змогла структурувати бізнес-процеси. Основний акцент зробили на оптимізації роботи команди, підвищенні рівня обслуговування та маркетингових активностях. Завдяки новому обладнанню вдалося збільшити виробничі потужності, а оновлений простір кафе став більш привабливим для гостей.

"Фінансування стало поштовхом для нових ідей та вдосконалення процесів. Тепер ми не просто реагуємо на виклики, а проактивно розвиваємо бізнес", – підсумовує власниця.

Поради експерта з фінансів Оксани Желєзко

Є дві новини: перша — погана, друга — хороша. Почнемо з першої: молоді підприємці зазвичай допускаються помилок у фінансуванні. Але хороша в тому, що в більшості випадків їх можна уникнути. Тож далі – Оксана Желєзко про найчастіші помилки підприємців-початків і рішення, які врятують від фінансових факапів.

Змішані особисті та фінанси бізнесу

Що робити? Відкрийте окремий рахунок для бізнесу та чітко розмежовуйте свої гроші від грошей компанії. Можна використовувати навіть різні банки, щоб уникнути помилок. Це допоможе бачити реальну картину фінансового стану.

Відсутність звіту про прибутки та збитки (P&L)

Що робити? Щомісячна звітність про прибутки і збитки, завдяки якій можна прослідкувати реальний стан у бізнесі.

Відсутність заробітної плати у власника, якщо він займає позицію в компанії (а він на старті її точно займає)

Що робити? Ставитися до себе не гірше, як до команди. Потрібно з самого початку планувати собі виплачувати зарплату, тоді ви її точно отримуватиме.

Встановлювати ціни без розрахунку реальної собівартості товару чи послуги

Що робити? Провести аналіз ринку, розрахувати юніт економіку. Пам’ятайте, встановлювати ціни навмання – це як грати в лотерею. Може пощастити, а може й ні.

Відсутність контролю cash flow

Що робити? Складайте прогноз грошових потоків, контролюй дебіторку. Адже відсутність контролю — швидкий шлях до касового розриву.

Відсутність незапланованих витрат у бюджеті на старті бізнесу

Що робити? Заплануйте 10% непередбачуваних витрат у фінансовому плані. Адже непередбачені витрати стаються завжди, особливо на старті бізнесу.

Відсутність витрат на маркетинг та продажі

Що робити? Залиште бюджет на маркетинг, зрозумійте, хто насправді ваша ЦА. Без ефективного маркетингу та продажів навіть найкращий продукт не знайде своїх клієнтів.

Страх припуститися помилки

Що робити? Аналізувати допущені помилки та робити висновки на майбутнє. Помилки – це неминуча частина підприємницького шляху. Не бійтеся помилок, адже на них можна вчитися та ставати кращими

Успіх у бізнесі – це марафон, а не спринт. Вам потрібно бути наполегливими та готовими до труднощів, щоб досягти своїх цілей.

Цей проєкт здійснений за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну" (PFRU), що фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю "Власна Справа" і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.