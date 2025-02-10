Рада не може ігнорувати запит суспільства: Нагорняк закликав ухвалити закон про добудову ХАЕС

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Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, оскільки це стратегічне питання енергетичної незалежності України. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, коментуючи свіже дослідження Групи "Рейтинг" щодо ситуації в енергетиці, передає ТСН.

За його словами, 80% українців підтримують добудову ХАЕС, і цей показник зростає з кожним опитуванням. Однак, попри суспільний запит, законопроєкт досі не проголосований у парламенті.

"Люди чітко висловили свою позицію – вони хочуть бачити сильну, енергетично незалежну країну. Добудова ХАЕС – це стабільна електроенергія для населення і промисловості, а також можливість не витрачати мільярди на імпорт струму. Парламент не може ігнорувати цей запит суспільства", – наголосив Нагорняк.

Він також підкреслив, що відсутність рішення гальмує ключовий енергетичний проєкт і може призвести до втрати можливостей для швидкої реалізації.

"Рішення потрібно ухвалювати зараз. Якщо ми відкладемо це питання, то після війни буде запізно – тоді ми будемо змушені імпортувати дорогу електроенергію, замість того, щоб виробляти свою", – додав нардеп.

Як повідомлялось, законопроєкт про закупівлю атомних реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС стоїть у порядку денному Верховної Ради на вівторок. Документ передбачає юридичне оформлення угоди з Болгарією, що дозволить Україні отримати два реактори ВВЕР-1000, необхідні для завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, за даними опитування "Рейтинг", 69% українців вважають дії влади щодо енергетики ефективними, а 81% оцінюють електропостачання як стабільне. Попри це, суспільство очікує від парламенту конкретних дій щодо розвитку атомної енергетики.