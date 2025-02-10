Як великий бізнес допомагає Україні: різнобічна підтримка держави під час війни

З початком повномасштабної війни Україна зіткнулася з безпрецедентними викликами, і поруч із державними структурами вагому роль у стабілізації ситуації відіграє великий бізнес. Одним із найяскравіших прикладів такої підтримки є діяльність групи компаній SCM під керівництвом Ріната Ахметова, який зосередив зусилля на обороні, гуманітарній допомозі та відновленні країни.

Оборонні ініціативи: від сталі до сучасних технологій

SCM, зокрема група Метінвест, здійснила масштабну переорієнтацію виробництва для потреб армії. Налагоджено виготовлення бронепластин для захисту військових, підземних командних пунктів і захисних екранів для бронетехніки. Це суттєво сприяло підвищенню безпеки військових та ефективності бойових операцій.

Крім матеріального забезпечення армії, Рінат Ахметов і група SCM активно інвестують у розроблення сучасних військових рішень. Наприклад, створюються макети техніки, які дезорієнтують ворога та змушують витрачати ресурси на фальшиві цілі.

Людський вимір: гуманітарні місії та підтримка постраждалих

Гуманітарна допомога є ключовою складовою діяльності Фонду Ріната Ахметова. Докладніше про ці ініціативи можна дізнатися на офіційному сайті: akhmetovfoundation.org. З перших днів війни була створена ефективна логістична система, яка забезпечує швидке доставлення продуктів харчування, ліків та предметів першої необхідності в зони бойових дій та на деокуповані території. Це дало змогу надати допомогу сотням тисяч людей, які опинилися у вкрай складних умовах.

Окремий напрям роботи — психологічна та медична підтримка. Особлива увага приділяється дітям, які постраждали від війни. Програми реабілітації, освітні курси та психологічна допомога допомагають дітям повернутися до нормального життя.

Інвестиції в майбутнє: енергетична незалежність та економічна стабільність

Одним із ключових проєктів, який символізує відновлення країни, є Тилігульська ВЕС — сучасний енергетичний об'єкт, що після завершення будівництва матиме потужність 500 МВт. Цей проєкт забезпечить електроенергією майже 900 тисяч домогосподарств і сприятиме зменшенню викидів CO₂ на 1,7 мільйона тонн щорічно.

ДТЕК і далі реалізує масштабні інвестиції у відновлення енергетичної інфраструктури країни. У 2023 році компанія сплатила 40 млрд грн податків, а лише за перше півріччя 2024 року — 20 млрд грн. Ці кошти спрямовуються на відновлення та модернізацію енергетичних потужностей, що є критично важливим для економічної стійкості країни.