Противники атомної енергетики хочуть не допустити добудову ХАЕС всупереч волі суспільства, - нардеп

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Противники атомної енергетики намагаються не допустити добудову державою двох атомних енергоблоків Хмельницької АЕС в угоду приватних енергокомпаній. Це суперечить інтересам українців, оскільки рівень підтримки добудови ХАЕС перевищує 80%. Про це в коментарі РБК-Україна заявив народний депутат Євген Пивоваров.

"Ми бачимо в останні дні неймовірний потік бруду і недостовірної інформації, спрямованої проти атомної енергетики. Все це спроби безвідповідальних політиків та лобістів не допустити розвиток атомної енергетики і позбавити нашу країну 2,2 ГВт гарантованої базової потужності, яка критично важлива в нинішніх умовах", — зазначив депутат.

Він наголосив, що за даними групи Рейтинг, понад 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС.

Саме атомна енергетика сьогодні забезпечує побутових споживачів пільговим тарифом на електроенергію і забезпечує стабільну роботу енергосистеми на майже четвертий рік війни.

Нагадаємо, енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 — на 25%.