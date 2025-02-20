СИЛА ДВОХ: ноутбук з двома екранами ASUS Zenbook DUO успішно завойовує світовий ринок

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Чи знали ви, що у світі щодня продається більш як 30 ноутбуків ASUS Zenbook DUO? Цю тенденцію виробник відслідковує ось уже останні дванадцять місяців.

Він увірвався на ринок на початку 2024 року, й швидко змінив правила гри на ньому. Секрет лежить на поверхні – виробник запропонував інноваційну двоекранну конструкцію нового гаджету, при чому залишив його класичним ноутбуком-"книжкою" із дисплеєм, що розкривається.

Нині це можна назвати проривом в ультрапортативному сегменті ноутбуків.

Підтверджено користувачами

Покупці найбільших світових платформах роздрібної торгівлі Amazon та Best Buy оцінили переваги ASUS Zenbook DUO у щоденному користуванні. Превагою №1 вони вказали підвищення продуктивності роботи завдяки використанню двох 14-дюймових дисплеїв.

І справді, дослідження доводять, що використання двох екранів здатне підвищити щоденну продуктивність на 30–50%. Це підтверджують і ті, хто працює за класичним ноутбуком в офісі, і також ті, хто надає перевагу затишному робочому кабінету. Секрет раціональнішого використання робочого часу – додатковий монітор.

Таким чином концепція Zenbook DUO з двома екранами робить його ідеальним пристроєм для широкого кола професіоналів – як от консультантів, менеджерів із продажу та керівників бізнесу.

Нова апаратна платформа

У ASUS розуміють виклики нашого часу і пропонують відповідні рішення. Для людей, налаштованих на результат у світі, що стрімко змінюється, і тих, хто має часті відрядження або любить подорожувати, Zenbook DUO є особливо цінним.

Носити із собою додатковий монітор часто буває непрактично, оскільки навіть портативний варіант монітора додає до 1 кг ваги й вимагає додаткових роз’ємів і простору. Zenbook DUO з двома вбудованими екранами важить лише 1,6 кг разом із клавіатурним модулем (середня вага типового 15-дюймового ноутбука), що робить його фаворитом тих, хто часто перебуває в русі.

До слова, на початку 2025 року компанія ASUS представила оновлену версію ноутбука на новітній платформі Intel Core Ultra. Тепер він доступний і в Україні.

Виробник наголошує, що з новою апаратною платформою базовий формфактор і сценарії використання Zenbook DUO залишилися незмінними. Основна увага, як і раніше, приділяється забезпеченню комфортної роботи на двох екранах і підвищенню продуктивності.

Це стало можливим завдяки вищій обчислювальній потужності та більшій тривалості роботи від акумулятора порівняно із версією 2024 року.

Нова модель ноутбука 2025 року продовжує традиції ASUS — це якісний і потужний ноутбук, що відповідає потребам користувачів.

Технічні переваги Zenbook DUO 2025

Ось короткий і вичерпний огляд найважливіших функцій ноутбука класу "преміум" Zenbook DUO 2025, покликаних покращити роботу користувача:

Горизонтальний режим із двома екранами. Ідеально підходить для роботи з офісними програмами, месенджерами, створення та редагування тексту, перегляду відео. Цей режим дозволяє користувачам ефективно працювати в багатозадачному режимі, а інтуїтивно зрозумілі програмні помічники допомагають розподілити завдання між двома екранами.

Ідеально підходить для роботи з офісними програмами, месенджерами, створення та редагування тексту, перегляду відео. Цей режим дозволяє користувачам ефективно працювати в багатозадачному режимі, а інтуїтивно зрозумілі програмні помічники допомагають розподілити завдання між двома екранами. Два 14-дюймові OLED-дисплеї. Нова модель оснащена двома 14-дюймовими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц. OLED-дисплеї мають низку переваг, серед яких чудова точність передачі кольору, глибокі темні відтінки, низьке енергоспоживання, швидкий відгук, а також тонка й легка конструкція.

Нова модель оснащена двома 14-дюймовими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц. OLED-дисплеї мають низку переваг, серед яких чудова точність передачі кольору, глибокі темні відтінки, низьке енергоспоживання, швидкий відгук, а також тонка й легка конструкція. Компактний корпус із магнієвого сплаву. Zenbook DUO важить лише 1,6 кг, тобто він приблизно на 200 грамів легше, ніж двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями від інших виробників. Це дуже портативний ноутбук, але при цьому він є надзвичайно функціональним.

Zenbook DUO важить лише 1,6 кг, тобто він приблизно на 200 грамів легше, ніж двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями від інших виробників. Це дуже портативний ноутбук, але при цьому він є надзвичайно функціональним. Сучасна платформа. Zenbook DUO 2025 працює на новітній процесорній платформі Intel Core Ultra, оснащується 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем до 2 ТБ, що гарантує першокласну продуктивність для всіх потреб в обчисленнях.

Zenbook DUO 2025 працює на новітній процесорній платформі Intel Core Ultra, оснащується 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем до 2 ТБ, що гарантує першокласну продуктивність для всіх потреб в обчисленнях. Комфорт і універсальність у використанні. Незважаючи на свої ексклюзивні можливості, Zenbook DUO можна комфортно використовувати і як звичайний ноутбук, що робить його універсальним для різних умов роботи.

Оцінено в усьому світі

Розуміючи переваги нового продукту, ASUS без зайвих зволікань забезпечили доступність Zenbook DUO в усіх країнах Європа, Близького Сходу та Африки у ще більших обсягах, аніж торік. І отримала вдячних клієнтів в усьому світі.

На різних континентах уже встигли оцінити інноваційну двоекранну конструкцію нового гаджета зі значними перевагами для підвищення продуктивності. Zenbook DUO став незамінним інструментом для широкого кола користувачів — від офісних працівників й до представників бізнесу, які часто подорожують.

ASUS Zenbook DUO показав високі обсяги продажу та довів позитивне сприйняття на ринку. До слова, ASUS Zenbook DUO вже доступний і в Україні й активно збирає позитивні відгуки вітчизняних користувачів.