Журналістське розслідування видання "Телеграф" викрило діяльність псевдоактивістів з громадської організації "Нон-Стоп", яка займається замовними медіаатаками та шантажем за гроші. За інформацією журналістів, очільник організації Кирило Яковець неодноразово використовував "Нон-Стоп" для дискредитації бізнесу, державних структур та приватних осіб, поширюючи фейки та засипаючи правоохоронні органи численними заявами, передає "Обозреватель".

За даними розслідування, діяльність "Нон-Стоп" має всі ознаки шахрайської схеми: за 500 доларів на тиждень організація публікує будь-яку вигадану інформацію без перевірки фактів. Журналісти також з’ясували, що Яковець уникає мобілізації та втік за кордон після відкриття кримінального провадження щодо ухилення від призову.

Окрім того, "Нон-Стоп" пов’язують із кримінальним світом. Відомо, що Кирило Яковець є адвокатом Володимира Манукяна, якого журналісти називають соратником Армена "Горлівського" Саркісяна – відомого кримінального авторитета, причетного до діяльності проросійських угруповань.

Суд вже визнав "Нон-Стоп" винною у поширенні неправдивої інформації та зобов’язав виплатити компенсацію українській аграрній компанії, яку організація намагалася дискредитувати. Проте ГО ігнорує рішення суду та продовжує свою діяльність.

З огляду на численні звинувачення та кримінальні провадження, діяльність "Нон-Стоп" знаходиться під пильною увагою правоохоронців та громадськості. Втім, поки організацію не зупинять, вона може продовжувати реалізовувати нові замовні атаки.