Експерти відреагували на заяву ДБР про наміри націоналізувати Полтавський ГЗК

Спроба націоналізувати активи публічної міжнародної компанії Ferrexpo є ударом по міжнародному іміджу України серед інвесторів й несе нові ризики для підтримки нашої країни під час опору російській агресії, вважають експерти, аналізуючи заяву Державного бюро розслідувань щодо націоналізації Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Оскільки більша частина акцій компанії належить міжнародним інвесторам, а не бізнесмену Костянтину Жеваго, то націоналізація вдарить по інтересах закордонних інвесторів, передають "Українські новини".

"Націоналізація" в даному випадку принесе лише шкоду: сировинна спеціалізація ще більше посилиться, а фінансові потоки підуть у кишеню якогось чиновника, який буде від імені держави "управляти" цими активами. Крім того, Україна "потоне" у міжнародних позовах, які подадуть іноземні інвестори в міжнародні суди щодо захисту своїх законних майнових прав. Хіба нам потрібне таке на тлі нещодавніх звинувачень з боку Трампа та Маска у "диктатурі"?", — зазначив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

На думку експерта, дії ДБР щодо "націоналізації" виглядають як провокація проти інтересів України. Він вважає, що не можна "просто так" націоналізовувати активи публічних акціонерних компаній, акціями яких володіють тисячі приватних інвесторів, а, як у випадку із Ferrexpo, опосередковано через BlackRock — мільйони.

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква погоджується, що через можливу націоналізацію постраждають саме міжнародні інвестори.

"Націоналізують активи Полтавського ГЗК. Нехай на 50% від того, чим володіє Ferrexpo. У 50% акціонерів, які не мають відношення до Жеваго активи зменшилися вдвічі. Потім ще націоналізують 50% від самого Полтавського ГЗК. У 50% акціонерів Ferrexpo залишається 25%. У Жеваго залишаються ті самі долі у тих самих компаніях, так що можна Goto 1 і все повторювати до нескінченності", — пояснив Саква.

Нагадаємо, 20 лютого Державне бюро розслідувань заявило, що ініціює націоналізацію активів та корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" й, спільно з Міністерством юстиції України, готує звернення до Вищого антикорупційного суду з відповідним адміністративним позовом.